Cassiano Elek Machado é o novo diretor editorial do Grupo Record

O jornalista Cassiano Elek Machado, que já foi curador da Festa Literária Internacional de Paraty, editor da Cosac Naify e, nos últimos oito anos, diretor editorial da Planeta, chega agora ao Grupo Editorial Record, um dos mais importantes do Brasil. Ele também será diretor editorial, um cargo que não existia, e coordenará o trabalho dos cinco editores-executivos do grupo com o objetivo de ampliar o plano de crescimento da Record, que atualmente é líder em market share entre os grupos de capital 100% nacional.

Elek Machado, que saiu da Planeta no mês passado por escolha do grupo espanhol que quer rever sua atuação no Brasil, terá a tarefa de repensar a identidade e a vocação de cada um dos 13 selos e editoras que integram o grupo, que foi fundado há 80 anos por Alfredo Machado e é presidido hoje por sua filha, Sonia Machado Jardim.

O Grupo Editorial Record é formado pelas seguintes editoras e selos: Record, Bertrand Brasil, BestSeller, BestBusiness, Civilização Brasileira, Difel, Galera Record, Galera Júnior, Galerinha, José Olympio, Paz & Terra, Rosa dos Tempos e Verus.

Colleen Hoover foi a autora mais vendida na Bienal do Livro de São Paulo Foto: Maria Fernanda Rodrigues/Estadão

Ela conta hoje com 8 mil títulos ativos no catálogo e entre seus autores estão a best-seller Colleen Hoover e o poeta Carlos Drummond de Andrade - cuja obra e Record perdeu uma década atrás para a Companhia das Letras e recuperou agora.