Cher anuncia autobiografia dividida em duas partes

Intitulado Cher: The Memoir, Part One, o primeiro livro abordará desde sua infância até seu casamento com o cantor e produtor Sonny Bono.

Segundo a editora Dey Street Books, Cher compartilha detalhes sobre este “relacionamento altamente complicado que os tornou famosos no mundo inteiro, mas também eventualmente os separou”, valendo-se do seu tradicional senso de humor.