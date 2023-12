Como a leitura molda as guerras? Uma história dos livros (e fogueiras) em tempos de conflito

THE WASHINGTON POST - Quando, em maio de 1933, foi divulgada a notícia de que os nazistas haviam queimado livros em toda a Alemanha, a resposta americana foi rápida e furiosa. Quase 200 mil pessoas saíram às ruas de cidades de todo o país em protesto. Autores, alguns dos quais tiveram seus livros queimados, condenaram a censura. O então presidente Franklin D. Roosevelt adotou a imagem das piras fumegantes em seus discursos, como quando disse: “Se os fogos da liberdade e das liberdades civis se apagam em outros países, eles devem se tornar mais brilhantes em nosso próprio país”.

Hoje, quase um século depois, a queima de livros continua sendo uma das imagens mais reconhecidas da era nazista. Isso talvez se deva à influência que tiveram na época. Para muitos americanos, elas representavam o regime alemão. Serviram como um presságio do que estava por vir.

E, no entanto, como Andrew Pettegree nos conta em The Book at War: How Reading Shaped Conflict and Conflict Shaped Reading (”O livro na guerra: como a leitura moldou o conflito e o conflito moldou a leitura”, em tradução livre - ainda sem edição nacional), sua nova e abrangente história cultural, menos de 20 anos antes, durante os períodos de chauvinismo da época da guerra, os próprios americanos queimaram zelosamente livros alemães, e os bibliotecários estavam felizes em liderar o caminho.

Força-tarefa nazista faz inventários de livros roubados na Estônia. Foto: Yad Vashem Photo Archives/Domínio Público

Em The Book at War, Pettegree, professor de história moderna da Universidade de St. Andrews, na Escócia, explora como a mídia impressa moldou as pessoas em relação ao conflito. Ele argumenta que os livros e a guerra estão intimamente ligados. Os livros condicionaram os leitores a esperar e, consequentemente, apoiar a guerra. Eles têm sido vetores de ideologias e pilhagem para os vencedores. No entanto, eles também representaram um grande consolo e solidariedade em tempos de combate, tanto para os civis que se protegiam quanto para os soldados na linha de frente.

Em uma prosa convincente e firme, Pettegree relata uma série de momentos históricos, entre eles o papel fundamental que o livro The Transvaal From Within, de Percy Fitzgerald, desempenhou na mobilização do apoio britânico para a luta contra os Bôeres na África do Sul, e como os jornais para meninos na Grã-Bretanha do século 19 estimularam seus jovens leitores a pegar em armas.

Capa de 'The Book at War: How Reading Shaped Conflict and Conflict Shaped Reading', de Andrew Pettegree. Foto: ‎Basic Books/Divulgação

Da mesma forma, ele escreve sobre o livro Germany and the Next War, do general prussiano Friedrich von Bernhardi, publicado em 1911 com grande sucesso, que argumentava a favor da guerra “em prol de nossa posição como potência mundial”.

Posteriormente, livros sobre a Alemanha nazista e a Blitz prepararam os americanos para entrar com entusiasmo na Segunda Guerra Mundial. Pettegree demonstra que, como acontece com toda cultura, os livros podem ser usados para fazer o bem ou o mal, fortalecendo a resistência e encorajando o patriotismo, da mesma forma que podem expandir as mentes.

Pettegree claramente possui uma excepcional variedade de conhecimentos, além de uma habilidade para narrativas com nuances e argumentos convincentes. Seus relatos são muitas vezes fascinantes, assim como sua descrição de como a espionagem moderna dependia de bibliotecários, livros e acadêmicos.

Ele nos conta sobre os livros proibidos que entravam na Alemanha nas mochilas dos soldados aliados e sobre o “rechonchudo” e “insubordinado” escritor britânico Evelyn Waugh pedindo permissão para ir embora a seus comandantes para escrever o que viria a ser Retorno a Brideshead. (Waugh recebeu a licença, em parte por ser tão insuportável).

Hitler e seus generais observam militares alemães em Varsóvia. Foto: EFE/EPA/NATIONAL DIGITAL ARCHIVE POLAND

O gosto de Pettegree pelos detalhes é, às vezes, indulgente. Em algumas seções, ele se arrasta em digressões, fornecendo, por exemplo, um relato muito mais profundo da evolução da educação militar do século 19 do que até mesmo um leitor atento poderia estar preparado. Mas essas tangentes começam a cessar à medida que o livro ganha impulso por volta da metade e mantém sua energia depois disso.

O ponto alto ocorre quando Pettegree revela, com detalhes atuariais precisos, o preço literário da guerra. Desde a antiguidade, exércitos saqueadores têm roubado bibliotecas, enviando para casa volumes de interesse ou valor. A Segunda Guerra Mundial viu a destruição de livros em uma escala elevada. Em toda a Europa, os alemães confiscaram as bibliotecas judaicas, enviando livros raros para a Alemanha e despachando ou queimando o que restava.

Anne Frank, que se escondia dos alemães com sua família em Amsterdã, encontrou nos livros a sua salvação: “As pessoas comuns não sabem o quanto os livros podem significar para alguém que está preso.” Foto: Anne Frank House/Reuters

A Polônia perdeu 90% do conteúdo de suas bibliotecas públicas e escolares, incluindo 300 mil volumes da Biblioteca Pública de Varsóvia, que foram incendiados pelos alemães nos últimos dias de sua ocupação. Entre o avanço e a retirada da Wehrmacht, a União Soviética perdeu mais de 100 milhões de livros. No total, cerca de 500 milhões de livros desapareceram durante os confrontos na Europa. Pettegree reconhece que grande parte desse estoque foi reposto, mas as perdas - incluindo certas coleções judaicas insubstituíveis e o patrimônio histórico da Polônia - são chocantes e merecem uma presença maior em nossa memória da guerra.

Algumas das partes mais evocativas de The Book at War são sobre pessoas que estão resistindo aos conflitos com a ajuda de livros. Uma semana depois de os soldados aliados tomarem as praias da Normandia, caixas de brochuras chegaram à cabeça de ponte.

Os livros lembravam às tropas a vida longe do perigo. Eles eram manuseados até que a sujeira e o desgaste os tornassem ilegíveis. Um soldado observou: “Jogar [um livro] no lixo seria o mesmo que bater em sua avó”. Anne Frank, que se escondia dos alemães com sua família em Amsterdã, encontrou nos livros a sua salvação: “As pessoas comuns não sabem o quanto os livros podem significar para alguém que está preso.”

Esses relatos nos incentivam a refletir sobre como os soldados que estão no leste da Ucrânia ou os civis em Gaza estão interagindo com os livros neste exato momento. Caberá aos descendentes intelectuais de Pettegree nos contar mais.

The Book at War: How Reading Shaped Conflict and Conflict Shaped Reading

