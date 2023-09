Como livros sobre amor entre mulheres saíram de ‘fanfics e manuscritos recusados’ a best-sellers?

Nos últimos cinco anos, as redes sociais abriram espaço para um gênero da literatura que, anteriormente, só teria possibilidade de publicação em fanfics: os romances sáficos. Histórias de amor entre mulheres lésbicas ou bissexuais estão entre as principais buscas de leitores do Booktok.

Entre os usuários que consomem conteúdos sobre livros no Tiktok, são mais de 26 milhões de visualizações na tag romance sáfico, 11 milhões em livro sáfico, 966 mil em romance sáfico nacional e por aí vai.

O termo “sáfica” deriva da poeta grega Safo, que há mais de 2.500 anos cantou o amor entre mulheres. Os sete maridos de Evelyn Hugo, da escritora americana Taylor Jenkins Reid, foi o terceiro livro de ficção mais vendido no Brasil em 2021.

Os sete maridos de Evelyn Hugo Foto: Divulgação/ Paralela

Entre os nacionais, o romance Conectadas, de Clara Alves, já vendeu mais de cem mil exemplares pela Seguinte, selo da Companhia das Letras. Acontece que, ainda que essas narrativas estejam sendo mais abraçadas por editoras tradicionais, a representatividade na literatura caminha a passos lentos, principalmente se comparada a produções de romances entre homens.

É o que relatam as autoras brasileiras ouvidas pela reportagem: Clara e a estreante Bia Crespo, além da italiana Miriam Squeo, que lançou seu primeiro livro neste ano, cuja história se passa no Brasil. A editora da Companhia das Letras, Fernanda Dias, e o sócio da Faro Editorial, Pedro Almeida, analisam essa movimentação do mercado editorial.

Neste texto você vai ler:

Como e por que houve o aumento de romances sáficos na literatura?

A influência das redes sociais no consumo dessas histórias

A representatividade dessas narrativas que conseguiram se deslocar da produção independente

Desafios desse cenário

Aumento na produção ou no consumo?

“Na verdade, houve um aumento no espaço que as editoras passaram a dar para romances com essa temática. A produção de histórias com romance entre garotas sempre existiu (nas fanfics, nas obras autopublicadas, nos manuscritos recusados, até em caderninhos que nunca viram a luz do dia), mas o mercado tem se mostrado um pouco mais aberto agora a essas narrativas”. É assim que Fernanda explica a movimentação da literatura sáfica no mercado editorial.

Para Pedro, essa maior receptividade do mercado é reflexo da demanda crescente de leitores. “Nós, editores, sempre apostamos na frente, mas não definimos o jogo sozinhos. É com o resultado do interesse do público que ampliamos os investimentos”, afirma.

Segundo ele, o engajamento dos leitores em histórias LGBT+ é grande justamente por trazer narrativas sobre “encontrar seu lugar no mundo”. “Nesse aspecto, não há outras literaturas que possam competir com o interesse dos jovens senão aquelas que os fazem se sentir compreendidos. Eles podem gostar de literatura de um modo geral, mas vão preferir as que, além da estética, apresentem horizontes que se conectem com sua própria vida”, reitera.

Diversos são os exemplos. Fernanda cita É assim que se perde a guerra do tempo, de Amal El-Mohtar e Max Gladstone, publicado pela Editora Suma. “É uma novela de ficção científica, um gênero nichado, que narra, por meio de cartas, a história de duas viajantes do tempo de grupos rivais que se apaixonam. O livro foi publicado nos EUA em 2019, ganhou os prêmios Hugo, Nebula e Locus, alguns dos maiores para ficção especulativa. Por aqui, a Suma publicou em 2021 e já vendeu mais de 15 mil exemplares, um número bem expressivo pro gênero no Brasil, que vemos crescer semanalmente”.

Narrativas e representatividade

“Decidi escrever sobre isso, porque eu mesma passei por esse processo de descoberta na vida adulta e experimentei na pele o sentimento de solidão e da ausência de referências em um momento no qual surgem muitas dúvidas (...) Escrevo também para poder oferecer um pouco aos outros algumas das referências que eu não tive”, reflete Miriam Squeo.

A escritora Miriam Squeo Foto: Divulgação/ Miriam Squeo

A italiana lançou em maio deste ano o romance Por trás dos meus cabelos. Na história narrada em primeira pessoa e baseada na vida pessoal da autora, a personagem principal desenvolve uma paixão improvável pela amiga Léa. O romance sáfico percorre uma linha do tempo na Itália e a busca pela própria identidade da protagonista se assenta no Brasil.

Bia Crespo também estreou na literatura neste ano. Em julho, ela lançou o livro Eu, minha crush e minha irmã, uma comédia-romântica sáfica repleta de referências ao audiovisual brasieliro. Ela é roteirista e viu na literatura o espaço de trazer histórias sobre amor entre mulheres.

A escritora Bia Crespo Foto: Mauro Figa

“O audiovisual brasileiro é extremamente conservador e pretende agradar muitas pessoas ao mesmo tempo, o que acaba silenciando as camadas mais vulneráveis da nossa sociedade. Dessa forma, a representação LGBTQIAP+ fica restrita ao cinema de arte e ao circuito nichado, algo que, para mim, também está longe do ideal. Eu quero contar histórias leves, divertidas, pop, que cheguem às massas. E foi através da literatura que encontrei essa forma de me expressar”, explica.

Já Clara Alves comenta que Conectadas surgiu não só da necessidade de se enxergar em uma história, mas também de um processo de autoconhecimento. “Eu queria me entender. Me sentia pronta para lidar com alguns medos, tocar na ferida e, enfim, tentar me aceitar. Sinto que é por isso que tocou tanta gente: é uma história íntima e honesta”.

A escritora Clara Alves Foto: Ingrid Benicio

Na trama de Conectadas, as personagens Raíssa e Ayla se conheceram jogando Feéricos. Ayla sente que, com Raíssa, finalmente pode ser ela mesma. Raíssa, por sua vez, encontra em Ayla uma conexão que nunca teve com ninguém. Só tem um “pequeno” problema: Raíssa joga com um avatar masculino, então Ayla não sabe que está conversando com outra menina. No entanto, com o anúncio da primeira feira do jogo em São Paulo, esse encontro pode acontecer. Será que esse romance on-line conseguirá sobreviver à vida real?.

Conquistas e Desafios

Para Bia e Clara, além da representatividade, as produções sobre romances sáficos oferecem a possibilidade de retratar o amor sob a ótica da esperança e conquista, não apenas através da dor e preconceito, o que, por muito tempo, foi o único retrato possível para personagens LGBT+.

“Escrever essas histórias é mostrar que ser uma garota que ama garotas pode ser difícil, sim, mas não é errado. Que nós também merecemos um conto de fadas. Que podemos encontrar uma ‘princesa’ no caminho e sermos felizes para sempre. Escrever histórias com protagonismo sáfico é mais do que uma resistência: é plantar a esperança de uma vida feliz. E não é a esperança, afinal, que nos move todos os dias?”, diz Clara.

Conectadas Foto: Divulgação/ Companhia das Letras

No entanto, ainda que o mercado editorial esteja mais receptivo a essas histórias, não significa que o ingresso de novas autoras seja, necessariamente, fácil. Miriam diz que: “Em um mercado saturado de grandes nomes, a opção da autopublicação se torna a única e, por vezes, é um processo muito solitário, já que depois de finalizado e lançado, todo o esforço para tornar a obra conhecida está por conta própria do autor. O acesso às grandes editoras é muito mais difícil quando você é um escritor ainda desconhecido”.

Outro desafio passa por uma esfera ainda mais difícil: o machismo. Isso porque, Fernanda, da Companhia das Letras, reitera que o protagonismo masculino ainda é “socialmente mais aceitável”. “A nossa sociedade tende a incentivar o confronto e a rivalidade entre mulheres – ainda hoje, algumas das cenas mais populares em novelas envolvem brigas e tapas trocados por mulheres. Por isso eu acho que querer consumir, acompanhar, ver, ler e torcer por um romance entre mulheres é duplamente ousado, duplamente transgressor, e portanto há mais resistência”, conclui.