Conheça 5 obras de autores convidados da Feira do Livro para ler com calma depois do festival

Com a Feira do Livro 2023 chegando ao fim neste domingo, o Estadão selecionou cinco livros de autores convidados do festival literário que valem a pena ser lidos depois, com calma. Todos lançamentos recentes, de autores brasileiros e estrangeiros.

A segunda edição da Feira do Livro, organizada pela Associação Quatro Cinco Um, foi aberta nesta quarta, 7, e encerra às 21h, na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Se estiver lendo esse texto antes do encerramento e ainda estiver considerando ir, dê uma olhada nessas dicas e na programação.

A expectativa dos organizadores era de que 20 mil pessoas fossem ao festival este ano, que contou com cerca de 150 expositores e 60 autores.

Capas Feira do Livro Foto: Montagem com capas/Estadão

5 obras para ler depois da Feira do Livro

A Última Filha

Livro de autoficção que virou fenômeno literário na França, onde foi lançado originalmente, A Última Filha, de Fatima Daas (pseudônimo), conta a história de Fatima Daas - nascida na França, ela é a filha mais nova de uma família de origem argelina, muçulmana praticante, que vive no subúrbio de Paris. Uma jovem francesa numa família árabe, mas que não se sente nem parisiense nem totalmente muçulmana. E é lésbica.

Continua após a publicidade

A Última Filha (Bazar do Tempo; 196 págs.; R$ 60; R$ 26)

Viver à Sua Luz

Depois de Aquele Que é Digno de Ser Amado e de Um País Para Morrer, Abdellah Taïa, escritor marroquino que vive na França, lança no Brasil Viver à Sua Luz. Trata-se da história de Malika, uma mulher relegada à miséria após o fracasso de seu casamento com Allal, que a abandona ao decidir combater na Indochina francesa, ao lado dos franceses. Malika é “salva” por um segundo casamento, com Mohammed, com quem terá nove filhos em Rabat. É lá que ela travará sua grande batalha para impedir qualquer destino como o seu. Numa dessas lutas, quer evitar que Khadija, sua filha, se torne empregada na casa de Monique, uma mulher que vive na França mas não consegue esquecer a beleza do Marrocos.

Viver à Sua Luz (Nós; 192 págs.; R$ 70)

Quando me Descobri Negra

Publicado originalmente pela Sesi SP Editora, o livro ganha agora uma nova edição, revista e ampliada, pela Fósforo. Na obra, a autora traz à tona sua trajetória de autorreconhecimento e aceitação. Mesclando trechos autobiográficos à história recente do País com pinceladas de ficção, Bianca Santana narra sua passagem por um processo complexo de letramento racial, aceitação do corpo e reconhecimento familiar. Tudo isso enquanto se desvencilha do racismo brasileiro presente no bairro de classe média, na cliente branca do restaurante que acha que negros são serviçais, na ação violenta da polícia, no bullying sofrido na escola e na desigualdade salarial no trabalho.

Quando me Descobri Negra (Fósforo, 104 págs.; R$ 44,90; R$ 34,90 o e-book)

Continua após a publicidade

O Crime do Bom Nazista

A partir de clássicos da literatura policial, como Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, Samir Machado de Machado faz uma releitura e uma homenagem ao gênero, numa trama que traz baronesas misteriosas e espiões comunistas em meio à ascensão do Terceiro Reich e à perseguição nazista aos gays da Berlim dos anos 1930. Isso tudo combinando temas do Brasil contemporâneo e mostrando como questões tristemente atuais podem perdurar por décadas.

O Crime do Bom Nazista (Todavia; 128 págs.; R$ 59,90; R$ 28 o e-book)

Saia da Frente do Meu Sol

Uma investigação sobre o segredo que moldou a vida de um homem, um romance especulativo, uma biografia fotográfica e, ao mesmo tempo, um relato autobiográfico que suscita, sem necessariamente responder, importantes questões: é possível conhecer alguém? É possível escrever uma vida? É possível narrar o outro sem narrar a si mesmo? Felipe Charbel reflete sobre essas questões ao mesmo tempo em que imagina a vida que seu tio-avô teria tido, tendo como base uma caixa de fotos e documentos encontrada muitos anos após sua morte.