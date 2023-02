Conheça a maior livraria flutuante do mundo, que percorre portos levando literatura às populações

“Partilhar conhecimento, ajuda e esperança de porto a porto.” Estes são os principais objetivos do navio Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo, que chegou no início do ano ao porto egípcio de Port Said, a nordeste do Cairo, e que em 11 dias recebeu a visita de 74 mil pessoas.

Durante esse período, um padrão é repetido diariamente: dezenas de egípcios fazem fila no cais do porto para acessar o navio e iniciar o percurso na sala de projeção, assistindo a um vídeo sobre a história do Logos Hope, que logo conduz à livraria, onde centenas de livros de todos os gêneros e para todas as idades são exibidos em ordem nas mesas e prateleiras.

O coordenador do projeto, Sebastián Moncayo, é um jovem equatoriano que há três anos navega o mundo acompanhado pelos mais de 5 mil livros que vão a bordo, “a maioria focada na família e filhos”, que abordam questões de cultura, educação e romances, passando por livros de liderança, culinária e negócios, por que existe “um livro para cada membro da família”, afirmou ele em entrevista à EFE.

Chegando aos mais humildes

A missão do Logos Hope começou “há mais de 50 anos”, diz Moncayo, quando um grupo de amigos resolveu levar publicações dos Estados Unidos para o México - e eles fizeram isso de ônibus. Esse foi o ponto de partida para a organização alemã sem fins lucrativos GBA Ships, que desde 1970 atracou em 1.500 portos de 150 países, com as quatro embarcações que se sucederam na missão.

Logos Hope em parada no Egito: mais de 5000 títulos disponíveis Foto: Khaled Elfiqi/EFE

Após a primeira experiência, “eles pensaram em como fazer para levar literatura para a Índia ou lugares distantes e, no final, disseram que fariam de barco, procuraram pessoas que apoiassem a ideia financeiramente e compraram a primeira embarcação”, conta Moncayo.

A intenção é atingir todos os públicos, principalmente os mais humildes, e por isso os livros apresentam preços muito acessíveis, graças a seus fornecedores, que entregam lotes com descontos para que a Logos Hope baixe ainda mais o preço. De fato, o preço final de venda é mais barato do que está impresso na capa.

Fátima mora em Porto Said, tem dois filhos pequenos e aproveitou a presença do navio para comprar “três histórias infantis pelo preço de uma”, desconto que considera uma “bênção” porque, segundo ela, com a depreciação da libra egípcia tudo ficou mais caro e ela quer evitar que seus filhos fiquem “grudados em telas o dia todo”.

Ahmed saiu de Ismailiya, 73 quilômetros ao sul de Port Disse, para ver a oferta de livros. Saiu com um dicionário inglês-árabe, um romance e um caderno por 300 libras egípcias no total (R$ 52). Os livros selecionados estão em diferentes idiomas, especialmente em inglês, bem como o idioma do país que está sendo visitado. Uma equipe de inventário é dedicada a antecipar a possível falta de espécimes e trazê-los antes de chegar a um novo porto.

Literatura sem fronteiras

Por trás do trabalho da Logos Hope existe uma equipe de 350 voluntários de mais de 60 nacionalidades que concorda em fazer parte do projeto por um ano ou dois, mas sempre há quem decida ampliar sua participação. Valentina Ríos é uma jovem colombiana que mergulhou na iniciativa como parte da equipe de comunicação desta estante flutuante. Começou para cobrir a rota que atravessava o Caribe e margeava os países da América Latina.

Cerca de 74 mil pessoas visitaram o Logos Hope durante a parada no Egito Foto: Khaled Elfiqi/EFE

“A experiência de morar no barco é incrível, não tem palavras para descrever, tudo o que fazemos, fazemos pelo pessoas que vamos visitar em cada porto que atracarmos”, disse Rios para a EFE. No entanto, o outro lado da moeda é um pouco mais amargo, pois pesa a distância e o tempo passado longe da família e dos amigos que ficaram em terra.

“Sinto falta deles, mas temos família a bordo, a gente mora com eles, trabalha com eles, viaja pelo mundo com eles, eles são família; e também conhecemos muita gente em cada porto”, disse Rios.

Próximo porto, a todo vapor

Dois mil e vinte e dois foi um ano agitado para o Logos Hope, que excursionou pelo oeste da África parando em Gana, Libéria e Serra Leoa para depois subir para a Europa e atracar nas Ilhas Canárias e nas cidades espanholas de Sevilha e Ceuta, antes de continuar em direção a Montenegro, Albânia, Líbia, Chipre e Líbano.

Depois do Egito, o barco segue para a Jordânia e depois por Djibouti, Emirados Árabes, Catar, Omã e Bahrein; a bússola do Logos Hope aponta para o Oriente Médio nos próximos seis meses.