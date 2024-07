Conheça o novo prêmio para escritores, criado por Henrique Rodrigues, ex-Prêmio Sesc, com Dublinense

O escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues, que até o início do ano estava à frente do Prêmio Sesc de Literatura e foi demitido após polêmica envolvendo a leitura de um trecho do livro vencedor na Flip, vai lançar um prêmio literário em parceria com a editora Dublinense. Chamado Prêmio Caminhos de Literatura, ele terá o objetivo de revelar romances inéditos de autores brasileiros estreantes.

O prêmio tem curadoria de Rodrigues e é aberto a escritores de todo o Brasil, contanto que nunca tenham publicado um romance antes. Os inscritos terão o anonimato preservado, para garantir a lisura do processo, assim como a comissão avaliadora, que será composta por escritores e outros profissionais da literatura. Segundo o curador, o único critério de avaliação será a qualidade literária da obra.

As inscrições começam em 22 de julho e vão até 21 de agosto - em breve, um formulário será disponibilizado no site da premiação. O resultado final será divulgado em 24 de outubro.

A obra vencedora será publicada pela editora Dublinense, que tem nomes como Natalia Borges Polesso, Carol Bensimon e Julia Dantas entre seus autores brasileiros, e deve chegar às livrarias em 2025. O ganhador também receberá um adiantamento de R$ 5 mil e uma mentoria de Rodrigues, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado editorial.

Henrique Rodrigues lança o Prêmio Caminhos de Literatura em parceria com a editora Dublinense. Foto: Monica Ramalho/Divulgação

Liberdade literária

Henrique Rodrigues afirma que o prêmio é uma “resposta a tantas pessoas que querem escrever uma obra literária com liberdade, sem ter que se preocupar se ela vai ser peneirada ou não pelo seu conteúdo”. “Temos que agir contra a censura. Sabemos dos casos que acontecem, ficamos indignados, mas já aí aconteceu. Temos que nos antecipar”, afirma.

Ele estava à frente do Prêmio Sesc de Literatura desde 2003, ano de sua criação, mas foi desligado da organização em meio a uma polêmica envolvendo a leitura de um trecho do último livro vencedor, O Outono de Carne Estranha, de Airton Souza, numa programação paralela da Flip 2023. Relembre o caso revelado pelo Estadão, que terminou com o encerramento da parceria entre Sesc e Editora Record.

Neste ano, Rodrigues também será curador do Prêmio Pallas de Literatura, destinado a descobrir autores negros estreantes (saiba mais aqui). O convite veio da própria editora Pallas. Já o Prêmio Caminhos foi uma ideia do escritor e está sendo organizado com fundos próprios e por meio da parceria com a Dublinense.

A premiação quer ajudar novos escritores a entrarem no mercado editorial, algo que permanece sendo um desafio. “Essa foi a pergunta que eu me fiz quando resolvi ser escritor, e até o que motivou a criação do Prêmio Sesc: quem nunca publicou, como publica?”, lembra Rodrigues. “Vou apadrinhar a pessoa que ganhar e indicá-la para feiras, eventos literários e colocar essa pessoa para circular”. O primeiro evento, ele antecipa, será a Fliporto, em Olinda (PE), em novembro.

“A ideia para esse prêmio veio quando me dei conta que a minha função, seja como autor ou gestor, é abrir caminho para as pessoas. Não por acaso li esses dias um trecho de O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que diz o seguinte: ‘Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um encontro’. Isso vai virar o lema do Prêmio Caminhos”, conclui.

Como será o Prêmio Caminhos de Literatura

O livro deve ser inédito

A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet. Os candidatos preenchem um formulário e enviam o arquivo em PDF;

As inscrições são protegidas por anonimato, garantindo a lisura do processo;

A comissão será composta por escritores e demais profissionais da literatura;

Critério de seleção: qualidade literária.

Prêmio Caminhos de Literatura

Acesse o edital do Prêmio Caminhos de Literatura

Inscrições: 22/07 a 21/08

Divulgação Resultado: 24/10

Site: www.premiocaminhos.com.br