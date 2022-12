Conheça os três livros vencedores do Prêmio Oceanos 2022

O Prêmio Oceanos 2022 anunciou seus vencedores na manhã desta sexta-feira, 9, em uma cerimônia realizada em Moçambique e transmitida online. A portuguesa Alexandra Lucas Coelho ficou em primeiro lugar com Líbano, Labirinto, inédito no Brasil, e levou R$ 250 mil. Esta foi a primeira vez que um livro de não ficção ganha.

O moçambicano João Paulo Borges Coelho ficou em segundo lugar com o romance Museu da Revolução, publicado no Brasil pela Kapulana, e ganhou R$ 80 mil. E a brasileira Micheliny Verunschk ficou em terceiro, com O Som do Rugido da Onça - considerado o melhor romance do Prêmio Jabuti este ano. Seu prêmio foi de R$ 50 mil.

Concorreram ao Prêmio Oceanos 2.452 obras, de diferentes gêneros, escritas por autores de 17 diferentes nacionalidades e publicadas em sete países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Estados Unidos, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Foram três etapas de avaliação e o o júri final foi formado pelos brasileiros Cristhiano Aguiar, Guilherme Gontijo Flores, Josélia Aguiar e Júlia de Carvalho Hansen, pelo moçambicano Artur Bernardo Minzo e pelas portuguesas Ana Cristina Leonardo e Helena Vasconcelos.

Livros vencedores do Prêmio Oceanos 2022

Entre os autores finalistas desta edição, estavam, ainda, Djaimilia Pereira de Almeida, Pedro Pereira Lopes, José Gardeazabal, Maria Fernanda Elias Maglio, Ana Martins Marques, Teresa Noronha e Tatiana Salem Levy.

O Oceanos é realizado via Lei de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco Itaú e da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da República Portuguesa e com o apoio do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, do Itaú Cultural e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, além de apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A gestora cultural Selma Caetano é a coordenadora do prêmio.

1º lugar: Líbano, Labirinto

Alexandra Lucas Coelho, jornalista e escritora, nasceu em Portugal em 1967 Foto: Rui Gaudencio

O livro, que reúne textos e imagens, é centrado em dois acontecimentos recentes que marcaram a vida no Líbano: a revolução de 2019 e suas consequências econômicas e a explosão no Porto de Beirute em 2020, em plena pandemia. Alexandra Lucas Coelho, que é autora de obras como A Nossa Alegria Chegou e O Meu Amante de Domingo, esteve no país nas duas ocasiões e publicou algumas reportagens no jornal português Público - elas foram reproduzidas na obra, inédita no Brasil.

O que o júri disse

“Nessa coleção de pequenas histórias de viventes no Líbano, a autora constrói um livro poderoso sobre os afetos e a guerra, a angústia e a esperança. A obra combina e atualiza gêneros de tradição: a crônica, a grande reportagem, a narrativa de guerra, o testemunho e a memória”, disse a jornalista Josélia Aguiar.

2º lugar: Museu da Revolução

João Paulo Borges Coelho nasceu em Portugal em 1967 e naturalizou-se moçambicano.

O romance do moçambicano João Paulo Borges Coelho é protagonizado por uma nação: Moçambique. Nesta ficção, o autor apresenta personagens diversos que participam da história de seu país desde os tempos da luta de libertação pela independência no século 20. Do autor, a Kapulana, que é especializada em literatura africana, já publicou outros três livros, entre os quais As Visitas do Dr. Valdez, em 2019.

O que o júri disse

“Museu da Revolução esgravata as diferentes formas de (in)compreensão sobre as ‘guerras’ do projeto humano sempre inconcluso, destacando-se a guerra suprema pela vida e os ‘subconjuntos’ correlacionados: a guerra colonial em si, a guerra de tropas contra tropas inimigas, a guerra de países e suas ideologias antagônicas, a guerra de desejo de soldados contra o corpo de mulheres desprotegidas. Mas, sobretudo, é a metáfora assombrosa da desqualificada e repugnante negação de valores como a vida, o amor, a paz, amizade, a verdade e a razão”, disse o professor moçambicano Artur Bernardo Minzo.

3º lugar: O Som do Rugido da Onça

Micheliny Verunschk nasceu em Recife, em 1972 Foto: Sergio Castro/Estadão

Este quinto romance de Micheliny Verunschk entrelaça histórias do século 19 com a do Brasil contemporâneo e dá protagonismo às crianças. Em 1817, Spix e Martius desembarcaram no Brasil com a missão de registrar suas impressões sobre o país. Três anos e 10 mil quilômetros depois, os exploradores voltaram a Munique levando consigo não apenas um extenso relato da viagem, mas também um menino e uma menina indígenas, que morreriam pouco tempo depois de chegar em solo europeu. O livro foi publicado pela Companhia das Letras.

O que o júri disse

“O livro transforma os tempos passado e futuro, criando um romance histórico que é também contemporâneo. Embora apresente parentescos com autores como Guimarães Rosa ou Mia Couto, enquanto apreende perspectivas de conhecimentos e mitos ameríndios, a escrita desse romance de Micheliny se faz única, reinventando com sofisticação e alegria a língua portuguesa. Além da rica originalidade textual, sua narrativa transporta e utiliza dentro da ficção questões urgentes aos debates contemporâneos: sejam elas ligadas à decolonialidade; ao reconhecimento da potência dos saberes da floresta ou mesmo da necessidade tão sutil como firme de operar a literatura através de posturas feministas”, destacou a poeta brasileira Júlia de Carvalho Hansen.