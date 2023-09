Criador do conceito de ‘pensamento fraco’, filósofo Gianni Vattimo morre na Itália

Ansa - O filósofo italiano Gianni Vattimo, conhecido internacionalmente por ter desenvolvido o conceito do “pensamento fraco”, morreu nesta terça-feira, 19, aos 87 anos, no hospital Rivoli, em Turim, onde estava internado em estado grave.

A informação foi divulgada pelo ítalo-brasileiro Simone Caminada, assistente e companheiro do filósofo há 14 anos, em uma publicação no Facebook, no perfil do Vattimo.

Nascido em Turim em 4 de janeiro de 1936, Vattimo é considerado um expoente da filosofia hermenêutica e um influente político italiano. Professor da Universidade de Turim, ele ficou reconhecido mundialmente por ser o “pai” do conceito do “pensamento fraco”, uma crítica à metafísica tradicional.

Fortemente influenciado por Nietzsche, Heidegger e Gadamer, reinterpretou a pós-modernidade como uma “libertação” da metafísica totalizante. Além da sua carreira acadêmica, Vattimo foi membro do Parlamento Europeu, contribuindo ativamente para a política italiana e europeia.

Durante sua carreira, marcou o cenário filosófico com uma série de obras importantes, como O Fim da Modernidade (1985), que analisa a superação da racionalidade moderna e a emergência da pós-modernidade.

O filósofo italiano Gianni Vattimo morreu aos 87 anos na Itália Foto: Instagram/@caminadasimonecicero

Junto com Pier Aldo Rovatti, em 1983, apresentou O Pensamento Fraco, obra que introduz o conceito de mesmo nome como uma crítica aos fundamentos metafísicos. Esta ideia é mais explorada em Além da Interpretação, onde Vattimo foca o papel central da interpretação na filosofia contemporânea.

Continua após a publicidade

Contudo, ele não negligenciou questões como religião e fé, como demonstra em Crer para Crer, onde propõe um “cristianismo fraco” para a era pós-moderna.

O filósofo também teve papel pioneiro na promoção dos direitos dos membros da comunidade LGBTQIA+, definindo-se como “homossexual e cristão”.

Recentemente, a imprensa estrangeira apontou que Vattimo estaria sendo “explorado” por Caminada, de 38 anos. O italiano, que fazia uso de uma cadeira de rodas, estava envolvido em um processo judicial e, ainda assim, não se considerava vítima.

De acordo com um jornal espanhol, o Tribunal de Justiça de Turim teria condenado o ítalo-brasileiro a dois anos de prisão por supostamente ter enganado o parceiro e ter “induzido” Vattimo a se casar com ele com o ojetivo de ficar com sua herança.