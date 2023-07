De ‘O Presidente Pornô' ao livro do Bookster: Conheça os lançamentos de jovens autores brasileiros

O Dia Nacional do Escritor é celebrado no Brasil em 25 de julho desde 1960. A data remete à realização da primeira edição do Festival do Escritor Brasileiro, no Rio de Janeiro, por iniciativa da União Brasileira de Escritores. Naquela época, ela era presidida por Jorge Amado (1912-2001).

Neste Dia do Escritor, o Estadão selecionou livros de jovens autores brasileiros, todos com 30 anos ou menos, estreantes ou quase, que estão ganhando destaque neste início de carreira literária - eles chegam já com prêmio no currículo, ou trazem consigo uma base de fãs, ou despertam a atenção dos leitores ou da crítica com obras originais.

São eles: Pedro Pacífico, advogado e influenciador literário (Bookster), Camila Maccari, jornalista, Tamara Klink, velejadora, e Bruna Kalil Othero, professora e performer.

Os livros são lançamentos de julho-agosto Foto: Reprodução de capas/Estadão

Os livros a seguir acabam de chegar às livrarias - apenas o de Pedro, em pré-venda, sai em agosto.

Dias de se Fazer Silêncio

Vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura e livro de estreia da gaúcha Camila Maccari (1992), Dias de se Fazer Silêncio acaba de chegar ao catálogo da Autêntica Contemporânea com a chancela do escritor Luiz Antonio Assis Brasil, que já formou muitos escritores em suas oficinas de escrita criativa, e depois de uma pequena edição por uma editora independente. O romance conta a história de Maria, uma criança vivendo num turbilhão: ela tem de lidar com o silêncio dentro de casa, a ausência dos pais e a doença grave de seu irmão mais novo. Esta narrativa sobre vida e morte, amor e fraternidade, e luto, se passa no interior do Rio Grande do Sul.

Dias de se Fazer Silêncio (Autêntica Contemporânea; 164 págs.; R$ 54,90; R$ 38,90 o e-book)

Nós: O Atlântico em Solitário

Este não é o primeiro livro de Tamara Klink (1997). Em 2022, ela lançou o box Crescer e Partir, com os volumes Mil Milhas e Um Mundo em Poucas Linhas (leia a coluna 1 livro por semana sobre ele), pela Peirópolis, em que contava suas primeiras aventuras no mar a bordo do Sardinha, o barco que ela comprou e reformou. Era sua preparação para o que viria a seguir. Em 2021, aos 24 anos, a filha de Amyr Klink tornou-se a pessoa mais jovem do Brasil a cruzar o Atlântico sozinha. Ela conta a experiência neste lançamento.

Nós: O Atlântico em Solitário (Companhia das Letras; R$ 69,90)

O Presidente Pornô

Bruna Kalil Othero (1995) já publicou alguns livros de poesia antes de sua estreia, agora, no gênero romance com O Presidente Pornô. A história é situada num país chamado Plazil, onde Bráulio Garrazazuis Bestianelli acaba de se eleger presidente. A obra é apresentada como um misto de ficção histórica e pornochanchada política e é o resultado de uma ampla pesquisa acerca das características de todos os homens que já ocuparam o cargo de presidente (que ela usa para construir seu protagonista) aliada a uma imaginação fértil e bem-humorada.

O Presidente Pornô (Companhia das Letras; 248 págs.; R$ 74,90; R$ 39,90 o e-book)

Trinta Segundos Sem Pensar no Medo (15/8)

Advogado paulistano, Pedro Pacífico (1992) faz sucesso nas redes sociais falando de literatura. Conhecido também por Bookster, ele estreia na literatura com um livro em que conta sua história, seu longo processo de autoaceitação e sua relação com os livros - como a leitura o ajudou e as obras e autores marcantes na construção de sua identidade.