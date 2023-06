Procurando um novo livro para ler no inverno, que começa nesta quarta-feira, 21? Se a tendência de lançamentos literários se mantiver como no ano passado e no 2019 pré-pandêmico, as editoras devem mandar para as livrarias quase mil novos títulos em julho. Somados com os lançamentos de junho, uma média de 1.300 títulos naqueles dois anos, de acordo com informações da Nielsen Book, o leitor deve encontrar mais de 2 mil novos livros para o leitor escolher.

O Estadão selecionou 12 livros que acabaram de ser lançados no Brasil ou que estão saindo da gráfica nos próximos dias. Na lista, tem romances, livro policial, ensaios, biografia, distopia e muito mais.

São livros para quem ler alguma coisa mais invernal, como o novo livro do dinamarquês Karl Ove Knausgaard - o segundo de sua série que relacionada as estações do ano ao nascimento de sua filha (leia aqui sobre Outono, o primeiro). E livros para quem quer viajar para outros lugares, como os novos romances do Nobel turco Orhan Pamuk e da nigeriana Ayobámi Adébáyo, ou para um futuro próximo, na companhia de Yoko Tawada em As Últimas Crianças de Tóquio.

Há novidades na literatura latino-americana, como o romance ‘brutal’ e elogiado de Brenda Navarro, Cinzas na Boca. E na literatura brasileira, como Vento de Queimada, de André de Leones, situado no submundo de Brasília nos anos 1980. Tem também um novo thriller, para quem não dispensa um bom policial nas férias: Antes de Desaparecer, de Lisa Gardner.

Para quem quiser se antecipar ao filme, está saindo a biografia do físico Oppenheimer, que inventou a bomba atômica. A dica para quem gosta de história e quer conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e o Holocausto é Arte da Fuga, sobre um judeu que conseguiu escapar de Auschwitz.

O novo livro de Ana Suy, Não Pise no Meu Vazio, deve agradar aos leitores de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão e um novo público. E o novo de Jane Goodall, aos que buscam lições de esperança e precisam de uma ajuda para acreditar no futuro da humanidade. E a lista segue.

Lançamentos de inverno

Livros chegaram às livrarias recentemente ou serão lançados em breve Foto: Reprodução de capas/Estadão

Livros de ficção

Inverno (5/7)

Segundo volume da Quadrilogia das Estações, de Karl Ove Knausgård (1968), autor da série autobiográfica Minha Luta.

Neste volume, Karl Ove Knausgård e sua mulher vivem o último semestre da gestação da filha. Assim como em Outono, mas agora motivado por um clima mais austero e vagaroso, ele elabora ensaios singulares sobre o mundo que ela irá encontrar ao nascer. A carta que abre o volume é destinada à menina. Por quase dois meses, a preparação para a sua chegada era feita por meio de pequenas mas extraordinárias reflexões sobre a neve, alguns objetos de casa, Natal e Papai Noel, animais, amigos. No meio da escrita do livro, porém, uma surpresa: o nascimento, um mês antes do planejado.

Inverno, de Karl Ove Knausgård (Companhia das Letras; Trad.: Guilherme da Silva Braga; 240 págs.; R$ 89,90; R$ 39,90 o e-book)

Cinzas na Boca (23/6)

Romance da mexicana Brenda Navarro (1982), autora, também, de Casas Vazias.

Na história, uma jovem mexicana parte para a Espanha com o irmão para reencontrar a mãe, ausente desde a infância dos dois. Porém, no novo país, a perspectiva de reconexão familiar vai ruindo diante de uma sociedade que é cruel com imigrantes. Resta viver à margem, cuidando de idosos ou limpando banheiros, enquanto se questiona sobre o quê, afinal, dá sentido aos seus dias. Esse conflito se intensifica após o suicídio do irmão, quando ela tem que carregar as cinzas dele de volta para o México.

Cinzas na Boca, de Brenda Navarro (Dublinense; Trad. Julia Dantas; 176 págs.; R$ 64,90; R$ 45,90)

As Últimas Crianças de Tóquio (10/7)

Romance da japonesa Yoko Tawada (1960), de quem a Todavia também publicou Memórias de um Urso-Polar.

Em um futuro próximo, onde os idosos vivem quase para sempre e o resto das pessoas morre ainda jovem, um homem luta para manter vivo seu querido bisneto. Uma distopia em que o amor familiar pode vencer a devastação da humanidade. Yoko Tawada nasceu em Tóquio, mudou-se para Hamburgo, na Alemanha, aos 22 anos e hoje vive em Berlim. É autora premiada de romances, poemas, peças teatrais e ensaios.

As Últimas Crianças de Tóquio, de Yoko Tawada (Todavia, Trad.: Satomi Takano Kitahara; 144 págs.; R$ 72,90; R$ 49,90)

A Mulher Ruiva (3/7)

Novo romance do escritor turco Orhan Pamuk (1952), vencedor do Prêmio Nobel de Literatura.

Trata-se da história de um garoto abandonado pelo pai. Ao se jogar em caminhos imprevisíveis, ele se aproxima de um cavador de poços e tem sua vida impactada por um incidente envolvendo uma misteriosa mulher ruiva. Anos depois ele é capaz de revisitar a cena e desvelar segredos desse passado.

A Mulher Ruiva, de Orhan Pamuk (Companhia das Letras; Trad.: Luciano Vieira Machado; 280 págs.; R$ 74,90; R$ 39,90 o e-book)

A Herança dos Bem-aventurados (21/6)

Segundo romance da autora nigeriana Ayobámi Adébáyo (1988), de Fique Comigo.

A história é ambientada em Osun, no sudoeste da Nigéria, durante o início dos anos 2000. Eniolá e Wuraola vivem em mundos opostos. Ẹniọlá é um adolescente sofrendo para pagar pela própria educação após seu pai ter perdido o emprego de professor. Ele frequenta uma escola em que os alunos são abusados fisicamente quando as mensalidades atrasam. Enquanto trabalha como aprendiz de alfaiate e fica nas ruas pedindo por esmolas, ele sonha com um futuro melhor.

Wúràọlá, por outro lado, é uma garota cuja vida fora planejada desde a infância por sua família influente, mas se transformou em uma médica exausta iniciando a carreira e vivendo um relacionamento abusivo. Durante uma grande eleição no país, quando um político local se interessa por Ẹniọlá, os caminhos dele e de Wúràọlá se entrelaçam.

A Herança dos Bem-aventurados, de Ayobami Adebayo (HarperCollins Brasil; Trad. Bruno Ribeiro; 368 págs.; R$ 64,90; R$ 44,90 o e-book)

Vento de Queimada (5/6)

Romance de André de Leones (1980), escritor goiano e autor de Hoje Está um Dia Morto, Como Desaparecer Completamente e Eufrates, entre outras obras.

A história se passa no centro-oeste, em 1983. Isabel, a protagonista, é uma matadora profissional que inadvertidamente se mete em uma enrascada envolvendo o pai dela, um ex-policial que também é matador, políticos corruptos e outros bandidos. Historiadora por formação, ela passou por uma experiência traumática anos antes, o que explicaria sua mudança de profissão.

Vento de Queimada, de André de Leones (Editora Record, 518 págs.; R$ 89,90; R$ 49,90 o e-book)

Antes de Desaparecer

Novo thriller de Lisa Gardner (1972), autora de A Garota Desaparecida e de Bem Atrás de Você, e o primeiro da série Frankie Elkin.

A protagonista é Frankie Elkin, uma mulher comum, que não é detetive particular nem tem treinamento especial, mas que se dedica a encontrar pessoas desaparecidas – especialmente as que fazem parte de minorias. E ela não faz isso por dinheiro. Este foi o jeito que ela encontrou de dar algum sentido à sua vida, depois de um passado complicado.

Um novo caso a leva a Mattapan, um bairro periférico de Boston. Frankie está em busca de Angelique Badeau, uma adolescente haitiana que desapareceu da escola meses antes. A polícia não a aceita na investigação e a família é cautelosa na relação. Frankie se descobre sozinha e fazendo perguntas que alguém não quer que sejam respondidas. Mas ela segue, quer descobrir a verdade. Mesmo que isso signifique que ela possa ser a próxima pessoa a desaparecer.

Antes de Desaparecer, de Lisa Gardner (Editora Gutenberg; Trad.: Rodrigo Seabra; 352 págs.; R$ 59,80; R$ 41,90 o e-book)

Livros de não ficção

Não Pise no Meu Vazio

Livro da psicanalista Ana Suy lançado antes de ela se tornar uma autora best-seller, que volta às livrarias depois do sucesso de A Gente Mira do Amor e Acerta na Solidão.

A obra traz textos psicanalíticos escritos ao longo de uma década sobre o feminino, os excessos, as faltas, o vaivém da vida, o amor, o ódio e a dor. Para esta nova edição (a anterior saiu pela Patuá), a autora revisou os textos já escritos e adicionou outros inéditos.

Não Pise no Meu Vazio: Ou o Livro do Vazio, de Ana Suy (Editora Planeta; 208 págs.; R$ 54,90; R$ 32,90 o e-book)

Poesia Como Arte Insurgente (15/6)

Coletânea de textos sobre poesia e política escritos por Lawrence Ferlinghetti (1919-1921) durante a segunda metade do século 20 e publicada pela primeira vez no Brasil.

Ferlinghetti foi um dos maiores nomes da contracultura americana na explosão do movimento beat. Foi poeta, editor, tradutor, pintor, agitador e ativista - e fundador da editora City Lights, responsável pela revelação de grandes autores, como Allen Ginsberg.

Poesia Como Arte Insurgente, de Lawrence Ferlinghetti (Editora 34; Trad.: Fabiano Calixto; 104 págs.; R$ 51)

A Arte da Fuga (14/6)

Livro de não ficção do jornalista britânico Jonathan Freedland, colunista do The Guardian, ex-correspondente estrangeiro e apresentador da série de história contemporânea da BBC, The Long View.

Na obra, ele conta a história real de Rudolf Vrba, que, adolescente em 1944, e depois de testemunhar o horror em campo de concentração nazista, se tornou um dos primeiros, e poucos, judeus a conseguir escapar de Auschwitz. Publicado originalmente em 2022, Arte da Fuga foi considerado livro do ano por veículos como The Times, The Economist, The Guardian e Time.

Arte da Fuga, de Jonathan Freedland (Intrínseca; Trad.: George Schlesinger; R$ 79,90; R$ 54,90 o e-book)

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano (30/6)

Biografia de Robert Oppenheimer, o físico por trás da criação da bomba atômica, escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin, que vai virar filme dirigido por Christopher Nolan com Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Emily Blunt no elenco (a estreia será no dia 20 de julho).

J. Robert Oppenheimer liderou os esforços para desenvolver uma arma nuclear em favor de seu país durante a guerra e se tornou o cientista mais famoso de sua geração, logo após o bombardeamento de Hiroshima. Ele, no entanto, se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e criticou os planos da Força Aérea de travar uma guerra nuclear perigosa. O livro conta toda essa história a partir de registros e cartas encontrados em arquivos nos Estados Unidos e no exterior, em relatórios do FBI e em uma centena de entrevistas, com a família e amigos.

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, de Kai Bird e Martin J. Sherwin (Intrínseca; Trad.: George Schlesinger; 640 págs.; R$ 99,90; R$ 69 o e-book)

O Livro da Esperança

Livro de Jane Goodall (1934), primatologista, etóloga, antropóloga britânica e a mais famosa naturalista viva.

Na obra, escrita com Douglas Abrams, lançada originalmente em 2021 e best-seller do New York Times, Jane explica por que, apesar da crise climática, da perda de biodiversidade e das turbulências políticas, ela ainda acredita na humanidade e na construção de um mundo melhor. Instigada por Abrams, Jane revisita suas memórias: os primeiros desafios como jovem pesquisadora na África (ela foi para a Tanzânia aos 26 anos, em 1960), as descobertas sobre os chimpanzés, os pequenos e grandes dramas que testemunhou e viveu. Há muitos documentários sobre ela. Um dos mais recentes, disponível no Disney+?, é Jane Goodall: A Esperança.