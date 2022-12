Distopia ‘1984′, de George Orwell, lidera lista de mais vendidos na Rússia

O romance distópico 1984, de George Orwell, lidera a lista de livros eletrônicos na Rússia na categoria de ficção, segundo informou nesta terça-feira o serviço LitRes. As vendas do livro dispararam 45% neste ano, coincidindo com o início da invasão russa à Ucrânia em fevereiro.

George Orwell Foto: Orwell Prize

Esta distopia publicada em 1949 retrata uma sociedade opressiva em que um Grande Irmão controla cada detalhe da vida dos habitantes, o que muitos viram como uma crítica feroz à União Soviética.

Embora proibido na URSS, 1984 foi publicado na década de 1960 como um “samizdat” (publicação clandestina) e era muito popular entre os dissidentes soviéticos. Nos relatórios da KGB, Orwell foi listado como um dos escritores mais críticos ao sistema totalitário soviético.

Orwell admitiu ser um grande admirador do russo Yevgeny Zamiatin e da sua obra Nós (1921), considerada a precursora de 1984 e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Em 1945, o romancista britânico, que se desencantou com o comunismo durante a Guerra Civil espanhola, já tinha publicado A Revolução dos Bichos, uma sátira brutal do stalinismo.

O presidente russo, Vladimir Putin, alterou a Constituição da Rússia em 2020 para remover os limites do mandato presidencial, permitindo que permaneça no poder até 2036.