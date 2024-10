Édouard Louis abre o jogo sobre homossexualidade: ‘Nunca consegui ser o filho que meu pai queria’

“Posso dizer que, assim que nasci, quando aprendi a falar, a me movimentar, a andar, eu estilhacei os sonhos do meu pai”, começou o autor, em resposta a uma pergunta do advogado e influenciador literário Pedro Pacífico. “Meu pai sonhava em ter um filho másculo, durão, que jogasse futebol, que gostasse de mulher. Eu era um rapazinho gay, efeminado, que desejava outros rapazes, que tinha horror a esportes”, continuou.

Ele afirma que isso foi uma forma de traição para o pai. “Eu traí a masculinidade dele porque, para que ele mesmo produzisse essa masculinidade, ele precisava ter um filho macho. Eu nunca consegui ser a pessoa que esperavam e sofri muito com as violências que conto nos meus livros, desde que vim ao mundo. Me chamavam de bicha, biba, maricas, veado. Mas no fim, o que tento entender é o modo como essa violência me salvou, porque ela não me deixou outra escolha senão ir embora”, refletiu.