Educadores se perguntam como ensinar a obra de Alice Munro após revelação da filha

Mukherjee, finalista do Booker Prize em 2014 pelo romance The Lives of Others, não tem certeza de como – ou se – trabalhará com as recentes notícias sobre Munro ao falar sobre “Amiga de juventude”, que a autora dedicou à própria mãe.

Ele acredita em separar “a arte do artista, porque todos nós fizemos coisas ruins”. Ele se considera “muito em conflito” e compartilha do horror de van den Berg pelo fato de Munro ter escolhido o marido em vez da filha, mas também acha que a obra dela pode ter ganhado “mais profundidade agora que sabemos algo de sua vida com que ela deve ter tentado se reconciliar”.

“Não vejo os escritores como santos”, diz ele.

TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU