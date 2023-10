Em meio à guerra, Feira do Livro de Frankfurt cancela cerimônia de premiação para autora palestina

The New York Times - Uma cerimônia de entrega de prêmios que deveria homenagear um romance de uma autora palestiniana na Feira do Livro de Frankfurt, na próxima semana, foi cancelada na sexta-feira, 13, “devido à guerra em Israel”, segundo a Litprom, a associação literária alemã que organiza o prêmio.

Em comunicado, a Litprom acrescentou que a decisão foi tomada em conjunto com a autora do livro, Adania Shibli. O romance, chamado A Minor Matter em inglês (Um Assunto Menor, em tradução livre), conta a história real do estupro e assassinato de uma menina beduína palestina em 1949 por soldados israelenses, segundo sua editora alemã, Berenberg Verlag.

Uma versão em alemão traduzida do árabe original foi publicada em 2022, e uma tradução anterior em inglês foi indicada ao National Book Award em 2020 e ao International Booker Prize em 2021.

A escritora palestina Adania Shibli Foto: Reuters

A cerimônia teve como objetivo celebrar o romance pela conquista do LiBeraturpreis 2023, um prêmio de literatura alemã atribuído anualmente a um autor de África, Ásia, América Latina ou do mundo árabe e apresentado na Feira do Livro de Frankfurt, um dos maiores encontros da indústria editorial global. .

A controvérsia na Alemanha em torno do romance começou recentemente, quando Ulrich Noller, jornalista do júri da Litprom, renunciou devido à decisão de atribuir o prêmio de literatura ao romance de Shibli. Um crítico literário do Die Tageszeitung, um jornal alemão de esquerda, reacendeu o debate esta semana, acusando o livro de retratar “o Estado de Israel como uma máquina assassina”, embora outros críticos alemães tenham elogiado o romance.

A guerra Israel-Hamas inflamou divisões de longa data entre as instituições culturais da Alemanha sobre o apoio a Israel. Em 2020, dezenas dos principais grupos culturais do país levantaram preocupações de que poderiam enfrentar acusações de anti-semitismo devido a ligações – reais ou aparentes – ao movimento de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, conhecido como BDS. O parlamento alemão designou o BDS como anti-semita e apelou aos estados alemães, que fornecem a maior parte do financiamento das artes no país, para negarem subsídios a grupos ou indivíduos que “apoiem ativamente” a campanha.

Juergen Boos, diretor da Feira do Livro de Frankfurt, disse num comunicado que a organização condenou veementemente “o terror bárbaro do Hamas contra Israel”, acrescentando: “Os nossos pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares e todas as pessoas que sofrem com esta guerra”.

A política por vezes teve grande importância na Feira do Livro de Frankfurt, que se tornou um palco para os líderes europeus fazerem campanha contra os partidos de extrema-direita em ascensão em 2017, e enfrentou um boicote do Irã em 2015, quando Salman Rushdie participou no evento (Rushdie deve retornar à feira este ano).

No comunicado, Boos disse que os organizadores “decidiram espontaneamente criar momentos de palco adicionais para as vozes israelenses” na feira.

O evento será realizado de 18 a 22 de outubro. A Litprom disse que está buscando “formato e ambiente adequados” para realizar a cerimônia de premiação após o término da feira.