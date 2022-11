Em novo livro, Michelle Obama dá conselhos sobre os dias atuais

Publicidade

Michelle Obama está de volta com um novo livro. Quatro anos depois de Minha História, um best-seller internacional com mais de 17 milhões de exemplares vendidos em mais de 50 idiomas, e cuja versão em audiolivro, narrada por ela mesma, lhe rendeu um Grammy, Nossa Luz Interior chega às livrarias do mundo todo nesta terça, 15. O lançamento no Brasil é da Objetiva.

Família Obama vestida para a Festa de Halloween da Casa Branca. A foto integra o novo livro de Michelle Obama, 'Nossa Luz Interior', que está sendo publicado mundialmente no dia 15 de novembro. No Brasil, o lançamento é da Companhia das Letras Crédito: Pete Souza

Com o subtítulo Superação em Tempos Incertos, a obra dá sequência ao primeiro título da advogada, ex-primeira-dama dos Estados Unidos que passou oito anos na Casa Branca, entre 2009 e 2017, e uma das mulheres mais influentes do mundo. Nesta nova obra, um misto de livro de memórias com autoajuda, ela parte, segundo a apresentação, de suas experiências para falar sobre transformação pessoal, raça, gênero, visibilidade e poder, entre muitas outras questões, e busca, mais uma vez, inspirar e incentivar leitores e leitoras a encontrarem uma forma de lidar com o medo, de viver em comunidade e de seguir adiante com ousadia.

O lançamento, nos Estados Unidos, será marcado por uma conversa de Michelle com Ellen DeGeneres, em Washington, na terça. O evento é o pontapé inicial da turnê de divulgação que inclui, ainda, conversas com nomes como Gayle King, Tyler Perry, David Letterman e, claro, Oprah Winfrey.

A história que Michelle conta agora começa em 2020. No capítulo que abre o livro, O poder das pequenas coisas, que o Estadão publica com exclusividade (clique aqui para ler), ela volta àquelas primeiras semanas em que nos vimos diante de uma grande emergência global – e do desconhecido.

Michelle Obama diz que passar tempo com as crianças é o melhor antídoto que ela encontrou para os desafios de enfrentar a justiça, o medo ou a dor. A foto integra o novo livro de Michelle Obama, Nossa Luz Interior, que está sendo publicado mundialmente no dia 15 de novembro. No Brasil, o lançamento é da Companhia das Letras Crédito: Samanha Appleton

Jogos e medo

Michelle narra suas aflições com a pandemia e seu impulso de comprar jogos de tabuleiros, material de arte, comida e papel higiênico enquanto acompanhava, estarrecida, as notícias – de caminhões frigoríficos à espera de cadáveres, de casas noturnas transformadas em hospitais, de mortes e mais mortes.

As filhas, Malia e Sasha, voltaram para casa para fazer a faculdade online. Barack Obama estava ocupado escrevendo as memórias de seu tempo de presidente dos Estados Unidos. Os jantares em família foram os mais longos até então. E Michelle, que tinha passado a vida toda atarefada, tentando se manter no controle, cumprindo listas e metas, teve que parar um pouco.

Michelle Obama diz que passar tempo com as crianças é o melhor antídoto que ela encontrou para os desafios de enfrentar a justiça, o medo ou a dor. A foto integra o novo livro de Michelle Obama, Nossa Luz Interior, que está sendo publicado mundialmente no dia 15 de novembro. No Brasil, o lançamento é da Companhia das Letras Crédito: Lawrence Jackson

“Para mim esse momento de quietude e isolamento foi um grande desafio, assim como sei que foi para muitos outros. Foi como abrir um alçapão para uma montanha de preocupações que eu não conseguia entender nem controlar”, ela escreve neste primeiro capítulo.

Mas este não é um livro sobre a pandemia ou a vida da família Obama no isolamento. Ela parte deste momento e, entrelaçando histórias e lições aprendidas com seus antepassados e em sua própria trajetória, inicia um diálogo com seus leitores. E, ainda segundo a apresentação, oferece conselhos para momentos de incerteza e vulnerabilidade e para encontrarmos um senso de comunidade em meio às diferenças.