Entre ausências e silêncios

Há quase 11 anos, li A Palavra Ausente, livro de contos do carioca Marcelo Moutinho. Guardei na memória a lembrança de um livro delicado, um pouco triste, e bonito. Com uma nova edição saindo agora pela Malê, voltei aos textos – e tudo continuava lá: a passagem da vida, os desencontros, as despedidas, o olhar tentando dar sentido ao que a voz cala.

São 10 contos – escritos, revela o autor no prefácio, sob o impacto da morte de seu pai. A perda é, portanto, uma questão que atravessa os personagens. Nos contos mais bonitos, ela é apenas uma certeza iminente.

É o caso de ‘Água’, que abre o livro. A cena transcorre num pequeno banheiro sob um “silêncio áspero”: o filho adulto ampara o pai fragilizado na hora do banho, seus olhos fechados num “breu misterioso” de medo e humilhação.

Em ‘Jogo-contra’, o filho ainda é moleque e está animado com a partida de futebol entre os meninos do prédio. Quer convidar o pai para assistir, mas pressente a derrota e tem medo de ser o culpado. Faz o gol da vitória, se enche de orgulho e coragem e leva o pai na partida seguinte. As coisas dão errado, e depois de novo. Há apoio e afeto. “Saímos do campo cabisbaixos. O pai me lançou com o braço direito e pôs a mão no meu cabelo”, ele conta, já mais velho, quando também percebe, enquanto narra, que aquele momento era o início de um fim.

Ilustração de Raul Leal para 'A Palavra Ausente', de Marcelo Moutinho

Há outros fins, outras ausências. Gosto de ‘Cavalos-marinhos’, que já tinha sido publicado na coletânea Como Se Não Houvesse Amanhã, com contos baseados em músicas da Legião Urbana. Aqui é o fim de um amor, de um projeto de vida. As caixas no canto do apartamento esperando o caminhão de mudança, a cena acionando memórias – e a dúvida: o que fazer com o cavalo-marinho morto trazido do mar tempos atrás? “Uma sala cheia de caixas de papelão só não é mais triste do que uma sala vazia”, escreve, entre a perspectiva do novo e de “uma saudade que ainda não chegou”.

Tem também a saudade no silêncio do faxineiro da quadra da escola de samba, antigo mestre-sala que perdeu sua porta-bandeira, no conto ‘Folia’. E na menina que entende que a tia está se despedindo, em ‘Dindinha’, e repete o que aprendeu com ela – que “depois de um dia ruim, vem sempre um dia bom” – calando o inverso, que, ela sabe, também é verdadeiro.

Essa nova edição traz ilustrações de Raul Leal feitas com cinzas recolhidas em queimadas. Tem tudo a ver com a questão da perda e da ausência do livro – que se encerra, no entanto, com um encontro, de poucas palavras, que desperta na narradora uma nova forma de se comunicar com o que a cerca.

A Palavra Ausente

Autor: Marcelo Moutinho

Editora: Malê (112 págs.; R$ 48)