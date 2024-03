Escritores não devem utilizar IA, nem devem se preocupar com possíveis imitações, diz Salman Rushdie

PARIS, FRANÇA / AFP - A inteligência artificial generativa será capaz de escrever roteiros para filmes e livros de alguns gêneros, como “thrillers e ficção científica”, afirmou o autor Salman Rushdie em uma entrevista à revista literária francesa NRF, publicada nesta quinta-feira, 21.

“O problema é que estas criaturas aprendem muito rápido. Acredito que é mais preocupante para a literatura de gênero, como ‘thrillers’ ou ficção científica, onde o que importa não é a originalidade da voz ou da linguagem”, disse o escritor anglo-americano.

Escritor Salman Rushdie participa de encontro literário Foto: Tasso Marcelo/ Estadão

PUBLICIDADE “O mesmo vale para os roteiristas. Como Hollywood está constantemente criando novas versões do mesmo filme, a inteligência artificial poderia ser usada para redigir roteiros”, acrescentou. O autor de Os versos satânicos, no entanto, acredita que escritores não devem utilizar a IA, nem devem se preocupar com possíveis imitações.

Ele explicou que percebeu isso com um texto escrito pelo ChatGPT com a instrução “200 palavras no estilo de Salman Rushdie”. “O resultado foi um monte de bobagens. Nenhum leitor que tivesse lido uma única página minha poderia pensar que eu era o autor. Bastante tranquilizador”, avaliou.

“O sistema se contenta em assimilar enormes quantidades de texto e apresentar uma nova versão. Nenhuma originalidade pode ser encontrada. Também parece carecer completamente de senso de humor. São grandes lacunas”.

Rushdie vive desde 1989 sob ameaça de morte depois que o Irã emitiu uma ‘fatwa’, ou édito religioso, contra ele por seu livro Os versos satânicos, considerado uma blasfêmia por Teerã.

Em agosto de 2022, um americano de origem libanesa, suspeito de simpatizar com Irã, esfaqueou Rushdie durante uma conferência literária em Chautauqua, perto de Nova York. O escritor ficou gravemente ferido e perdeu a visão de um olho. /AFP