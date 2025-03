Fenômeno do livro de colorir volta impulsionado pela geração Z e os ‘Bobbie Goods’; conheça a febre

Uma dessas editoras foi a Girassol Brasil, uma das mais fortes do segmento infantojuvenil. Karine Pansa, proprietária e diretora editorial do grupo, diz que a licença de Bobbie Goods já chamava a atenção na Feira do Livro de Frankfurt em outubro. “Já em dezembro, fiz uma pesquisa na internet e vi várias pessoas postando técnicas. No Natal, diziam que seria um ótimo presente. Foi assim que eu me dei conta do que estava acontecendo”, lembra.

Com isso, ela foi em busca de parceiros no exterior que produzissem livros no mesmo estilo. “Já saímos procurando papel, fizemos a capa. [A editora gringa] já me mandou os arquivos e assinamos. Foi tudo muito rápido. Em uma semana, eu comecei a pré-venda, em 15 dias, já tínhamos o livro. Percebemos mesmo que ia ser uma super tendência por conta das redes sociais”, explica Karine. Os dois lançamentos da Girassol são da ilustradora Sam Jayne e foram lançados no início de março, com tiragem inicial de 20 mil exemplares.

A procura pelos livros de colorir é tanta que é sentida em todo o setor. A Suzano, uma das principais fornecedoras de papel do País, informou ao Estadão que a demanda por papéis de altas gramaturas - ideias para os livros de colorir - está acima do previsto, mas que o atendimento segue regular.