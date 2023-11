Festa do Livro da USP começa nesta quarta com descontos de pelo menos 50%; veja dicas

A Festa do Livro da Universidade de São Paulo (USP) começa nesta quarta-feira, 8, e vai até o domingo, 12. O evento, que está em sua 25ª edição, ocorre presencialmente e com a participação de 212 editoras que oferecerão descontos de no mínimo 50% sobre o preço de capa dos exemplares.

25ª Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira, 8. Foto: Sofia Calabria/Edusp/Divulgação

A feira está localizada na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, na Cidade Universitária, na zona oeste da capital paulista. Nos dias 8, 9 e 10 (quarta, quinta e sexta), o evento será das 9h às 21h. Já nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), a festa começa às 9h e acaba mais cedo, às 19h.

A lista de editoras participantes inclui alguns dos maiores grupos editoriais do País, como Companhia das Letras, Globo Livros, Record e HarperCollins. Também é a chance comprar livros acadêmicos por um preço mais acessível nos estantes da anfitriã Edusp e da Autêntica, por exemplo.

Veja abaixo a distribuição das bancadas e confira a lista completa aqui.

Distribuição de bancadas da Festa do Livro da USP 2023. Foto: Festa do Livro da USP/Divulgação

É o segundo ano em que a Festa retorna no formato presencial. Em 2022, ela contou com a participação de 185 editoras na Cidade Universitária após ser realizada por dois anos seguidos no formato online devido à pandemia de covid-19. A novidade para 2023 é a extensão do evento para domingo, já que no último ano ela aconteceu apenas de quarta a sábado.

Dicas para aproveitar a Festa do Livro da USP

Uma boa dica para aproveitar a Festa do Livro da USP é conferir o catálogo das editoras com antecedência e já descobrir se os livros que você tem interesse estarão entre os exemplares com desconto.

Para fazer isso, basta acessar o site do evento, clicar na aba “Editoras” e selecionar o grupo que você deseja conferir. A página seguinte contará com uma descrição da editora e uma lista de preços, que pode ser baixada em PDF.

No dia da Festa, vale já procurar pelos títulos escolhidos e depois garimpar as bancadas com calma. Dependendo do andamento do evento, é possível encontrar descontos até maiores do que os 50% prometidos inicialmente.

Festa do Livro da USP atrai fluxo grande de pessoas na Cidade Universitária. Foto: Sofia Calabria/Edusp/Divulgação

Para aqueles que já sabem que farão compras grandes, outra dica interessante é separar uma mochila ou até uma mala para circular com os livros. Já que o fluxo de pessoas é grande e você terá que andar pelo evento, esta opção será mais confortável do que carregar sacolas.

Para chegar de transporte público, as melhores opções são a Linha 4 - Amarela do metrô, descendo na Estação Butantã, e a Linha Esmeralda da CPTM, na Estação Cidade Universitária.

De ônibus, a organização recomenda as linhas circulares 8012-10, 8022-10 e 8032-10. Para quem vai de carro, a entrada pode ser pelas portarias 1 (Av. Afrânio Peixoto Portaria), 2 (Av. Escola Politécnica) e 3 (Av. Corifeu de Azevedo Marques).

Serviço - 25ª Festa do Livro da USP

Quando: 8 a 12 de novembro

Horário: quarta a sexta das 9h às 21h e no sábado e no domingo das 9h às 19h

Local: Cidade Universitária - São Paulo/SP

Endereço: Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C

Mais informações no site.

