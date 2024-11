Filme ‘O Alquimista’: Adaptação do livro de Paulo Coelho está nas mãos de produtora de ‘Duna’

A adaptação para o cinema do livro brasileiro mais traduzido no mundo, O Alquimista, pode se tornar realidade nas mãos de uma das produtoras do filme Duna, estrelado por Zendaya e Timothée Chalamet. Foi o que revelou a agente literária de Paulo Coelho, Mônica Antunes, durante um encontro promovido pela Companhia das Letras nesta segunda-feira, 25.

Ao abordar as possíveis adaptações cinematográficas das obras do escritor, Mônica detalhou que os direitos de O Alquimista foram vendidos para a Warner Bros assim que o livro chegou aos EUA. O projeto já chegou a passar pelas mãos de Will Smith até chegar na produtora do longa baseado no romance de Frank Herbert.

Adaptação de 'O Alquimista', de Paulo Coelho, para os cinemas pode ser feita por produtora de 'Duna'. Foto: Xavier Gonzalez

PUBLICIDADE A agente literária não chegou a citar o nome da produtora, mas a única mulher nas equipes de Duna e de Duna 2 é Mary Parent. Mônica lamenta a demora para que O Alquimista ganhe uma adaptação para o cinema. “É um assunto que nos irrita um pouco”, diz ela. Segundo a agente, Paulo se recusa a se envolver diretamente na produção de um filme e o “atraso” se dá pela dificuldade de transformar o texto, complexo para as telas.

“Nós apenas dissemos: ‘Só nos avise quando estiver no cinema que compraremos o ingresso e vamos assistir’”, brinca. Ainda não há a confirmação, porém, se o projeto será realmente feito por Mary Parent. Uma adaptação já confirmada dos livros do escritor é a de O Diário de Um Mago, feita pela Netflix.

O Alquimista, publicado pela primeira vez em 1988, se tornou o livro de maior sucesso de Paulo Coelho. O autor já vendeu mais de 320 milhões de livros e, ao redor do mundo, possui 88 tradutores.

Haverá um novo lançamento de Paulo Coelho?

Durante o encontro, Mônica também abordou os próximos passos da carreira de Paulo. Atualmente, a equipe do escritor se empenha em edições especiais de suas obras ao redor do mundo.

Não há, porém, previsão de um novo livro do autor. “Toda obra que o Paulo escreveu até o momento está publicada no Brasil”, garante a agente.

Conforme ela, o escritor chegou a fazer uma pausa durante a pandemia, mas não se considera aposentado. Paulo vive na Suíça. Seu último lançamento foi O Arqueiro, disponibilizado pela Companhia das Letras no ano passado.