A geração Z, que devia estar patrulhando as empresas de IA, perde seu tempo com moralismos anacrônicos. Cleópatra era, tipo, super fluida, amante de César, Marco Antônio e um terço do mundo civilizado - e assim conseguiu manter o Egito unido. Não dá pra julgar com a perspectiva Nutella de hoje. Fico imaginando quando vão cancelar Maria Madalena. Vocês contam, ou eu conto?

O próprio movimento é vazio - porque pelo visto nenhum Z leu Kafka. Para desistir de ler o sujeito? É porque não sabem o que estão perdendo. Kafka era gênio. Mas, como não tem TikTok, não posta no YouTube, não tem BeReal, fica difícil mesmo conhecer sua obra. É um moralismo doloso, recalque que condena os neurônios à fome e à consequente extinção.