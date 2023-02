Frida Kahlo: Vai levar crianças na exposição imersiva em São Paulo? Veja antes esses livros

Frida Kahlo (1907-1957), pintora mexicana conhecida no mundo todo e uma das artistas mais populares da história da arte, que vem inspirando outros artistas e mobilizando o público, é tema de uma grande exposição imersiva, inaugurada em São Paulo, no estacionamento do Shopping Eldorado, nesta quarta-feira, 1º.

A exposição imersiva sobre a vida e obra de Frida Kahlo fica em cartaz no estacionamento do Shopping Eldorado até 30 de abril Foto: Taba Benedicto/Estadão

Com grande apelo para crianças, a mostra Frida Kahlo - A Vida de um Ícone pode ser um mergulho no universo da artista. Para quem quiser preparar os pequenos espectadores para a visita ou então continuar o assunto em casa, o Estadão selecionou seis livros sobre Frida Kahlo. São biografias, livros que mostram a relação da artista com os animais, graphic novels para leitores experientes, entre outros.

Frida Kahlo e Seus Animalitos

Frida Kahlo e Seus Animalitos foi publicado em 2020 Foto: FTD Educação

O livro escrito por Monica Brown e ilustrado por John Parra conta, de forma breve, a história da artista mexicana, desde a infância até se tornar uma artista mundialmente reconhecida, destacando a força do seu espírito criativo em meio aos desafios e limitações que a vida lhe impôs. O livro destaca, ainda, a relação de Frida com seus animais de estimação e como isso a ajudou a enfrentar as dificuldades.

Frida Kahlo e Seus Animalitos (FTD Educação; 40 págs.; R$ 59,00)

Frida Kahlo

'Frida Kahlo' chegou às livrarias em 2015 Foto: Sur Livro

Obra que inaugura a coleção Antiprincesas, escrita por Nádia Fink e ilustrada por Pitu Saá, retrata a história de Frida Khalo, que pintou em uma tela os momentos mais tristes e mais felizes de sua vida e que, apesar de todos os seus sofrimentos físicos, procurou a arte, a alegria e lutou pelo bem do mundo não só para ela, mas também para muitas outras pessoas.

Frida Kahlo: Para Meninas e Meninos (Sur Livro; 26 págs.; R$ 27)

Pequenos Livros Sobre Grandes Pessoas: Frida Kahlo

Pequenos Livros Sobre Grandes Pessoas: Frida Kahlo Foto: Blucher

Livro busca responder por que Frida Kahlo é um ícone da arte. Isabel Thomas conta (e Marianna Madriz traduz em imagens) que ela suportou muitas dores e dificuldades, mas que usou suas pinturas intensas e audaciosas para expressar suas emoções e celebrar sua identidade.

Pequenos Livros Sobre Grandes Pessoas: Frida Kahlo (Blucher; 64 págs,; R$ 49; R$ R$ 32 o e-book)

Frida Kahlo

'Frida Kahlo' saiu em 2022 Foto: Ciranda Cultur

Este livro de Susie Brooks e Ilustralu, publicado na coleção Mundinho da Leitura nas versões impressa e digital, apresenta Frida Khalo para crianças pequenas.

Frida Kahlo (Ciranda Cultural; 10 págs.; R$ 24,90; R$ 9,90 o e-book)

Frida Kahlo: Uma Biografia

'Frida Kahlo: Uma Biografia' saiu no Brasil em 2018 Foto: L&PM

Para crianças grandes, adolescentes e adultos, a biografia ilustrada de Frida Kahlo, feita pela espanhola María Hesse, conta a trajetória da vida e da obra da artista em primeira pessoa, lançando mão também de trechos de diários, cartas e depoimentos de Frida. A artista reproduz, inclusive, a caligrafia de Frida nos trechos escritos originalmente por ela. María aborda acontecimentos cruciais da história da artista mexicana, como o fato de que nasceu com uma deficiência física congênita da espinha bífida, os vários abortos que sofreu, sua frustração por não conseguir ter filhos, o caso que teve com Leon Trotski, os dias que passou presa suspeita pela morte dele, a amputação de uma de suas pernas e o episódio em que, já que os médicos haviam-na proibido de sair da cama para ir à inauguração de sua primeira mostra individual no México, ela compareceu com cama e tudo, entre muitos outros fatos.

Frida Kahlo: Uma Biografia (L&PM, 152 págs.; R$ 64,90; R$ 32,90 o e-book)

Frida Kahlo: Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?

'Frida Kahlo: Para que preciso de pés quando tenho asas para voar?' é de 2016 Foto: Nemo

Também para leitores mais experientes, esta graphic novel de Jean-Luc Cornette com ilustração de Flore Balthazar volta ao México para contar sobre três destinos que se cruzam - de Frida, Trotsky e Diego Rivera - e sobre episódios que marcaram o século 20.

Frida Kahlo: Para que preciso de pés quando tenho asas para voar? (Nemo; 128 págs; R$ 54,90)

Como visitar a exposição Frida Kahlo - A Vida de um Ícone

A mostra imersiva está em cartaz no estacionamento do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970) e pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 170 e a exposição se encerra no dia 30 de abril. Confira, aqui, outros detalhes sobre a exposição.