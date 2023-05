Gosta de ‘Sex Education’ e ‘Eu Nunca...’? Saiba quais livros ler se você é fã de séries teen

Sex Education, Heartstopper, Ginny & Georgia, Eu Nunca..., Atypical, Outer Banks. Estas são apenas algumas das várias séries teen que conquistaram o coração de muitos adolescentes e adultos nos últimos anos.

Essas produções costumam ter como protagonistas jovens de 15 a 20 anos, e passam por temas como amadurecimento, primeiros relacionamentos, relação com os pais e outras questões próprias desse período da vida.

Se você é uma das pessoas que costuma gostar desse tipo de séries e quer desenvolver o hábito de leitura ou ampliar o seu repertório, separamos uma lista com 7 livros que você pode gostar:





Um milhão de finais felizes - Vitor Martins (2018)

Neste romance nacional de Vitor Martins, o jovem Jonas vive sob as expectativas dos pais conservadores e sempre tentando esconder o fato de que não é heterossexual. No entanto, quando ele conhece Arthur, um menino ruivo que logo o encanta, percebe que está tentando ser alguém que não é.





O Ódio que Você Semeia - Angie Thomas (2017)

Este livro segue Starr Carter, uma adolescente negra que presencia o assassinato de Khalil, seu melhor amigo, por um policial branco, e é forçada a depor no tribunal por ser a única testemunha.

Em meio a chantagens, “olhares tortos” de amigos e colegas da escola e turbulências em sua relação com a família, a jovem descobre as dificuldades vividas pela sua comunidade e vai até o fim para defender a memória do amigo.

Amor e Gelato - Jenna Evans Welch (2016)

A adolescente Lina viaja à Itália para conhecer o pai e realizar o último desejo de sua mãe, que faleceu. Contra sua vontade, ela se vê morando dentro de um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial e tendo que viver com um homem com quem nunca teve relação próxima.

As coisas mudam quando ela recebe um diário de sua mãe e vai em busca de conhecer os lugares pelos quais ela passou quando era jovem. Ao lado de Ren, um menino que, de início, Lina vê apenas como amigo, a menina percorre paisagens da Toscana em busca de conhecer mais sobre sua própria história.





Sua Alteza Real - Rachel Hawkins (2020)

A vida de Millie Quint vira de ponta cabeça quando ela descobre que a menina que namorava em segredo está beijando outra pessoa. Com isso, ela resolve ir atrás do sonho de estudar na Escócia.

A jovem consegue uma bolsa de estudos em um colégio interno no país e acaba se tornando colega de quarto de ninguém menos do que a princesa da Escócia. De início, as duas se odeiam, mas, eventualmente, percebem que o sentimento pode significar outra coisa.

O livro é o segundo volume da série Royals, que começou com Como sobreviver à realeza (2018), mas pode ser lido separadamente.





Rádio Silêncio - Alice Oseman (2016)

Da mesma autora responsável pelos quadrinhos que inspiraram a série Heartstopper, Rádio Silêncio segue Frances, uma garota completamente focada nos estudos e que tem como único objeto entrar na universidade dos seus sonhos.

As coisas mudam quando ela conhece Aled, um garoto tímido que é a mente por trás do seu podcast favorito. Frances acaba criando sua primeira amizade verdadeira, mas um segredo envolvendo a irmã desaparecida do menino pode estragar tudo.





Jogos de Herança - Jennifer Lynn Barnes (2021)

Sucesso no TikTok, este livro segue Avery Grambs, uma jovem que luta para terminar o ensino médio e construir sua independência financeira até descobrir que herdou toda a herança do bilionário Tobias Hawthorne, homem que ela nunca chegou a conhecer.

Sem entender o motivo pelo qual foi escolhida para receber tanto dinheiro, ela precisa lidar com a família Hawthorne, que não aceita o fato dela ser a única herdeira, e com os dois netos do bilionário, que, à sua maneira, mexem com a cabeça de Avery.

A obra é a primeira de uma série de livros. As sequências O Herdeiro Perdido (2022) e A Aposta Final (2022) também estão disponíveis nas livrarias brasileiras.

Melhor do que nos filmes - Lynn Painter (2021)

Recém lançado no Brasil, Melhor do que nos filmes é a indicação para os fãs de comédias românticas. No livro, a adolescente Elizabeth Buxbaum está determinado a conquistar Michael Young, seu amor de infância que acabou de voltar à cidade.

Para isso, ela pede ajuda de Wesley Bennett, o vizinho da casa ao lado que ela sempre considerou chato. Os dois se unem para fazer ciúmes em Michael, mas aos poucos a garota percebe que a aproximação teve o efeito contrário e o seu romance dos sonhos talvez não seja como ela imaginou.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais