Gostou de ‘Tudo é Rio’? Veja outros livros de escritoras brasileiras, curtos, para ler no carnaval

A escritora mineira Carla Madeira conquistou uma legião de fãs com seu romance Tudo é Rio - uma história de amor, dor e perdão entre Dalva e Venâncio. Publicado primeiro por uma editora independente de Belo Horizonte, o livro chegou ao catálogo da Record e, com uma distribuição maior e o boca a boca, ele se tornou um best-seller com 122 mil exemplares vendidos desde a reedição, em 2021.

Se você não é de folia - ou se consegue conciliar blocos, bloquinhos, desfiles e um momento de relaxamento e introspecção - e procura dicas de livros para ler no carnaval, o Estadão selecionou 5 boas obras recentes, escritas por novas escritoras brasileiras, com menos de 180 páginas, para ler em um dia ou ao longo do feriado. E se você não conhece Tudo é Rio, ou ainda não leu, confira aqui outros detalhes do mais famoso livro de Carla Madeira.

Um Crime Bárbaro

'Um Crime Bárbaro' parte de uma história real Foto: Autêntica

No romance Um Crime Bárbaro, Ieda Magri revisita o assassinato de uma criança na zona rural de Santa Catarina, onde ela cresceu, e reflete sobre a escrita desta história. Em 1981, uma menina de 13 anos sai da escola e não chega em casa. A mãe, preparando o almoço, pressente que algo aconteceu à filha quando todos os bifes da frigideira ficam prontos – menos um, que permanece cru. Ela sai correndo em busca da garota. Nesse momento, alguém já a encontrou, morta, mutilada, com a saia cobrindo o rosto, os dedos longe do corpo, os dentes fora da boca. Quem teria cometido tamanha atrocidade? Mais sobre o livro, aqui.

Um Crime Bárbaro (Autêntica Contemporânea, 160 págs.; R$ 54,90; R$ 38,90 o e-book)





Não Fossem as Sílabas do Sábado

'Não Fossem as Sílabas do Sábado' chegou às livrarias em 2022 Foto: Todavia

O romance de Mariana Salomão Carrara (1986) publicado pela Todavia em 2022 parte de uma tragédia inusitada: um jovem, prestes a receber a notícia de que seria pai, morre de repente ao ‘se encontrar’ com outro homem que está morrendo. Ficam as viúvas, seus lutos e uma amizade inesperada que vai ajudá-las a seguir adiante apesar da dor. Leia mais sobre ‘Não Fossem as ‘Sílabas do Sábado’.

Não Fossem as Sílabas do Sábado (Todavia; 168 págs.; R$ 62,90; R$ 39,90 o e-book)





João Maria Matilde

'João Maria Matilde' se passa entre o Brasil e Portugal Foto: Autêntica

Matilde, protagonista do segundo romance da escritora mineira Marcela Dantés (1986), tem 38 anos e cresceu achando que não tinha um pai. Num belo dia, o telefone toca e ela é confrontada com a notícia de que sempre houve alguém - e que agora, João Maria, está morto. Ela parte então para Portugal, para a leitura do testamento, deixando no Brasil sua mãe com um Alzheimer precoce e severo. Uma jornada muito bonita de descobertas. Leia mais sobre o livro aqui.

João Maria Matilde (Autêntica Contemporânea; 160 págs.; R$ 54,90; R$ 38,90 o e-book)





A Filha Primitiva

Romance 'A Filha Primitiva' venceu o Prêmio Kindle de Literatura Foto: José Olym

Livro vencedor do Prêmio Kindle de Literatura em 2022 e publicado pela José Olympio, A Filha Primitiva, de Vanessa Passos (1993), investiga os efeitos do silêncio em relações marcadas por traumas. Na obra, a narradora busca suas origens enquanto sua mãe silencia dores do passado e filha pequena precisa de atenção. Confira outras informações sobre a história.

A Filha Primitiva (José Olympio; 176 págs.; R$ 44,90; R$ 17,90 o e-book)

Quando as Árvores Morrem

'Quando as Árvores Morrem' é a estreia de Tatiana Lazzarotto na literatura Foto: Claraboia

Primeiro romance de Tatiana Lazzorotto, Quando as Árvores Morrem retrata o luto de uma filha que volta para a casa da infância para o enterro do pai. Trata-se de uma obra de ficção inspirada em episódios da vida da autora, que perdeu o pai precocemente. Um detalhe: ele era conhecido como o Papai Noel do Brasil. Aqui, você encontra mais detalhes sobre o romance.

Quando as Árvores Morrem (Claraboia; 164 pág.; R$ 49,90)