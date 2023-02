Ilustrações raras de ‘Fábulas de La Fontaine’ são vendidas por US$ 2,7 milhões

AFP - Um exemplar único de ilustrações das Fábulas de La Fontaine, feitas pelo pintor e desenhista francês do século 18 Jean-Baptiste Oudry, foi vendido nesta quarta, 25, em Nova York por US$ 2,7 milhões durante um leilão da Christie’s.





Leia também ‘É Assim Que Acaba’: Colleen Hoover volta à casa da infância para revelar elenco do filme; veja

Uma ilustração de O Sapo e o Boi feita por Jean-Baptiste Oudry para as Fábulas de La Fontaine Foto: Cecília Sanchez/AFP





Esta obra preciosa para os bibliófilos é um espesso álbum de 138 desenhos detalhados de paisagens, emoldurados em contorno azul, ilustrando cada uma das famosas histórias do fabulista e poeta francês Jean de La Fontaine, como O Sapo e o Boi, A Cigarra e a Formiga ou O Corvo e a Raposa.

Pintor da corte da França sob o reinado de Luís XV, Oudry (1686-1755) desenhou as ilustrações no início da década de 1730 com pincel e tinta preta, mas não os montou imediatamente.





Ilustração de Jean-Baptiste Oudry para as Fábulas de La Fontaine Foto: Cecília Sanchez/AFP





É o “único volume intacto das ilustrações de Oudry para La Fontaine”, explicou à AFP Stijn Alsteen, chefe internacional de desenhos antigos da Christie’s, especificando que existia um segundo volume, mas que foi “desmembrado” e espalhado entre coleções privadas e museus.

Oudry é considerado um dos melhores ilustradores das Fábulas de la Fontaine, como Gustave Doré ou Grandville.