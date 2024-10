Jabuti 2024: Lista de semifinalistas tem Contardo Calligaris, Ana Suy, Itamar Vieira Jr. e mais

Novas categorias foram criadas na edição deste ano, totalizando 22. No eixo Inovação, a novidade é a categoria Escritor Estreante - Poesia, destinada a autores que publicaram seu primeiro livro em língua portuguesa no Brasil, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Já no eixo Não Ficção, foram incluídas três novas categorias: Saúde e Bem-Estar, Educação e Negócios.

Os cinco finalistas de cada categoria serão revelados em nova lista no dia 5 de novembro, às 12h. Os vencedores (que ganham R$ 5 mil cada um) e também o ganhador do Livro do Ano (que vai ganhar R$ 70 mil e passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha) serão conhecidos na cerimônia de premiação, realizada no Auditório Ibirapuera em 19 de novembro - que poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da CBL no YouTube.