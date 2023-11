Fã de Anitta e Kevin o Chris: conheça o crítico musical inglês de vanguarda que é destaque da Flip

O crítico britânico Kelefa Sanneh já sabe o que fazer tão logo chegue ao Brasil para a Flip: conversar com especialistas em música brasileira para descobrir mais sobre os artistas nacionais que o fascinam. Ele enumera alguns, em conversa por Zoom com o Estadão: o duo paulista Deekapz (“adorei a versão que eles fizeram de Você me Vira a Cabeça, da Alcione, de quem também quero saber mais”), Anitta (“seu Funk Rave é fascinante, dialoga bem com o que venho ouvindo”), MC Kevin o Chris (“o que ele faz é uma reinvenção importante do funk carioca”).

Aos 47 anos, Sanneh é um dos principais convidados estrangeiros da 21ª Festa Literária Internacional de Paraty, que começa nesta quarta-feira, 22. A expectativa em torno da sua apresentação é tão grande que ele será o único escritor do evento a não dividir a mesa com outro colega - apenas a mediadora Adriana Couto estará ao seu lado, no sábado, 25, a partir das 15h.

Decisão acertada pois Sanneh (filho de um professor de história teológica nascido na Gâmbia e de uma linguista natural da África do Sul) é autor de Na Trilha do Pop: a História da Música do Século 20 em Sete Gêneros (Todavia).

Capa de 'Na Trilha do Pop: a História da Música do Século 20 em Sete Gêneros', escrito pelo crítico britânico Kelefa Sanneh Foto: Todavia

Nessa coleção de ensaios, Sanneh apresenta capítulos sobre sete gêneros – rock, R&B, country, punk, hip-hop, dance e pop – que trazem uma visão abrangente dos últimos 50 anos de música popular nos EUA e no Reino Unido. Para ele, a música pop vai além de uma forma de arte - é uma força cultural e econômica, além de uma poderosa ferramenta para a construção da identidade.

E a questão racial está no centro do debate, pois, assim como sempre houve público negro e público branco, também houve música negra e música branca, que constantemente se misturam e se separam. “Escrevi esse livro sobre gêneros para celebrar a separação das pessoas a partir de seu gosto musical, e mostrar que é positivo todos se juntarem em grupos, ainda que pequenos, porque assim sempre teremos diferentes tipos de música”, observa.

Essa inevitável divisão, acredita ele, é uma consequência natural dos seres humanos. “O fato de gostarmos de música mostra que nos importamos e, em diferentes momentos, reagimos de formas distintas”, afirma. “Você talvez escute uma música e diga ‘não, odeio isso, odeio o que ela defende; nunca mais escutarei esse artista’. Mas, às vezes, pode ser divertido ou interessante se sentir chocado. Uma das emoções que a música pode trazer é algo voyeurista, no sentido de que seus ouvidos descobrem um mundo diferente onde várias coisas estão acontecendo que você nem sabe se aprova, mas mesmo assim descobre que está interessado e quer escutá-las”, diz.

“Quando eu era adolescente e descobri o punk rock, o que me atraiu foi aquela visão diferente do meu mundo e dos meus amigos. Eram pessoas que pareciam desfrutar de vidas diferentes e loucas.” Kelefa Sanneh

Sim, quando ele descobriu o punk, acreditou que era o oposto do rock’n’roll. Acostumado a ouvir Beatles e Rolling Stones, então vislumbrou Sex Pistols e outros grupos afins. “Pensei: ‘nunca mais ouvirei os Stones novamente; rock clássico é o inimigo e punk é legal, underground, estranho, barulhento, é disso que eu gosto; é a negação do rock’.”

Claro que, com o tempo, aprendendo mais sobre o punk, Sanneh percebeu que se tratava de uma continuação da tradução do rock’n’roll. “Quando os Ramones cantam Do You Remember Rock’n’Roll Radio, parte do que estão falando é sobre como o rock’n’roll perdeu a direção e parou de ser como era e que o punk era o novo rock’n’roll. Na verdade, o punk é parte da tradição do rock”, comenta.

Ele se lembra que passou muito tempo no meio da cena punk rock de Londres do começo da década de 1990, época em que as pessoas pregavam trabalhar juntas de uma forma idealista. “Foi quando comecei a escutar muito hip hop, com homens falando sobre mulheres de forma desrespeitosa, falando sobre dinheiro, armas, algo bem diferente do que eu estava acostumado a ouvir no punk rock. Grande parte do meu interesse estava nessa diferença. Isso me fez pensar sobre a comunidade que estava produzindo essas letras, de onde elas vinham.”

Crítico britânico Kelefa Sanneh, autor de 'Na Trilha do Pop: a História da Música do Século 20 em Sete Gêneros' Foto: Jason Nocito/Divulgação

Kelefa Sanneh não ignora o vestígio político presente em toda produção musical, mesmo que discreto, e como isso influencia seus ouvintes. “Assisti a um show do (cantor de música country) Morgan Wallen no Madison Square Garden e as pessoas gritavam ‘Let’s Go Brandon’ entre as canções, que é um eufemismo para ‘f...-se Joe Biden’. Elas se sentiam como ‘estamos juntas aqui, odiamos Joe Biden, estamos cantando pelos Estados Unidos’. Essa é uma energia que você consegue ver em diferentes shows em Nova York, e é como entrar em um mundo completamente diferente”, observa.

E um dos prováveis causadores desse embaralhamento é a forma como o streaming quebrou as fronteiras entre os gêneros musicais. Sanneh cita o livro Every Song Ever escrito por um colega crítico musical, Ben Ratliff, no qual prega que o gênero é uma construção para fins comerciais, uma conspiração da indústria para vender música.

“Hoje, com Spotify e outros serviços de streaming, é mais fácil ir e voltar entre os gêneros, você pode navegar”, afirma. “Quando se acessa o Spotify, logo surge uma lista de gêneros, tanto os tradicionais como também músicas organizadas, por exemplo, por humor. Você pode escolher ‘chill’, se estiver a fim de ouvir algo para relaxar, mas a pergunta é: chill tornou-se um gênero? Veja o DJ dinamarquês Kygo, que se tornou famoso porque suas músicas foram bem nas playlists chill: pode-se dizer que ele é uma das primeiras grandes estrelas a surgir desse gênero no streaming e, se isso acontecer mais vezes, teremos sim um novo gênero.”

Para ele, o Spotify é uma ferramenta que ajuda os ouvintes a se verem como indivíduos quando percebem que, na busca do que pretende ouvir, algo os conecta com outras pessoas. “Mas os momentos de consolidação, quando todos se juntam e parecem escutar as mesmas coisas, frequentemente são seguidos por momentos de fragmentação, quando os indivíduos se distanciam uns dos outros. E isso é uma reação intrinsecamente humana. Pode ser divertido viver em um mundo onde todos festejam nas ruas e escutam a mesma coisa, mas também é legal estar no seu pequeno bar, separado de todo mundo, apenas você e seus amigos.”

A pedido do Estadão, Kelefa Sanneh revelou as músicas de três artistas que ele hoje escuta com mais frequência:

Sophia Kourtesis

DJ peruana que vive na Alemanha lançou um ótimo álbum chamado Madres, título também de uma das músicas, uma linda canção eletrônica que eu amo.

Hailey Whitters

Cantora country lançou um novo single chamado I’m in Love, uma ótima canção, animada e que está subindo no catálogo country.

Noname

Rapper de Chicago, ela tem um ótimo álbum chamado Sundial, e uma canção que eu recomendo chamada Hold me Down: é meio das antigas e especial para quem gosta de Lauryn Hill, Think About You.