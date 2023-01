Leituras para as férias: Da biografia de Fernando Pessoa ao ‘Gótico Nordestino’ de Cristhiano Aguiar

Se esticar em uma rede ou em sofá-cama combina bem com as férias – e com os livros. Como os dias em São Paulo andam chuvosos, é propício o aconchego do lar para começar uma boa (e nova) história – preferencialmente sem se molhar. Da prosa afiada do autor de A Sangue Frio, em Travessia de Verão, ao universo de Fernando Pessoa passado a limpo por seu biógrafo, cabe ao leitor escolher a intensidade desta viagem, sem preocupação com passaportes ou conexões.

Aos Geeks, Não Era Você que Eu Esperava é uma narrativa delicada e demolidora, já Metamaus é para os fãs do cartunista Art Spiegelman, o criador da revista Raw. Para se iniciar na obra da espanhola María Dueñas, seu best-seller O Tempo Entre Costuras; e para quem é fã de literatura brasileira, precisa conhecer a prosa de Cristhiano Aguiar. Confira essas e outras indicações, abaixo:

TRAVESSIA DE VERÃO

Truman Capote

Tradução de Fernanda Abreu

Alfaguara

144 páginas. R$ 54,90

Um pequeno e belo romance desprezado por Truman Capote, ‘Travessia de Verão’ conta a história da jovem Grady, que resolve ficar em Nova York no verão, enquanto seus pais viajam à Riviera francesa. Sozinha no apartamento em Manhattan, ela se relaciona com um jovem frentista, uma paixão improvável, avalia a irmã mais velha, que vive nos Hamptons. O romance foi um achado, muitos anos após a morte de Capote, em 1984, e quase foi leiloado pela Sotheby ‘s. Hoje, os originais que ficaram perdidos por décadas pertencem ao espólio de Capote da Biblioteca pública de Nova York.

Retrato de Fernando Pessoa para a biografia de Richard Zenith por Daniel Lannes Foto: Filipe Berndt /Companhia das Letras

PESSOA, UMA BIOGRAFIA

Richard Zenith

Tradução de Pedro Maia Soares

Companhia das Letras

1.116 páginas R$ 200

O norte-americano Richard Zenith investigou a vida do poeta português Fernando Pessoa (e todos seus heterônimos) em uma caudalosa e definitiva biografia. No livro, estão desde os anos de formação do escritor em Durban às ligações do homem recluso com o misticismo, além de inéditos que trazem contornos de sua vida pessoal, um mistério revelado pelo biógrafo.

GÓTICO NORDESTINO

Cristhiano Aguiar

Alfaguara

136 páginas. R$ 54,90

Depois de ganhar o Prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional, Cristhiano Aguiar hoje é um dos autores em ascensão na literatura brasileira. Prova disso é a seleta de contos ‘O Gótico Nordestino’, que ambienta contos de terror no nordeste, um prato cheio para os fãs do regionalismo e do grotesco, gêneros que se emaranham nas fabulosas narrativas. Professor da Universidade Mackenzie, Aguiar estuda o gênero gótico; uma sugestão: começar por ‘Lázaro’, sobre mortos vivos.

Páginas da novela gráfica 'Maus', de Art Spiegelman Foto: Mario Anzuoni/Reuters

METAMAUS

Art Spiegelman

Tradução de Érico Assis

Companhia das Letras

356 páginas. R$ 259,90

Para os fãs do cartunista norte-americano Art Spiegelman, que foi alçado à fama mundial depois da publicação integral de ‘Maus’, a história de um sobrevivente do holocausto (seu pai), a ediora Companhia das Letras lançou recentemente ‘Metamaus’, que dá os bastidores da saga de Valdek Spiegelman, além de conteúdos inéditos que contam o processo criativo do ilustrador, que recebeu o Prêmio Pulitzer.

O TEMPO ENTRE COSTURAS

María Dueñas

Tradução de Sandra Martha Dolinsky

Planeta

480 páginas R$ 80

A saga da costureira espanhola Sira Quiroga em Tânger é a história mais bem-sucedida da best-seller María Dueñas, que lançou, em 2021, outro romance sobre essa protagonista, filmada em séries e filmes de televisão. Depois de abandonar o País para viver com Ramiro no Marrocos, Sira perde tudo e precisa recomeçar do zero no País, onde refazer sua vida será a duras penas. Um intercâmbio cultural acontece.

'Suzette', do francês Fabien Toulmé, é o último lançamento do autor no Brasil Foto: Editora Nemo

NÃO ERA VOCÊ QUE EU ESPERAVA

Fabien Toulmé

Tradução de Fernando Scheibe

Nemo

256 páginas. R$ 84,90

O desenhista francês Fabien Toulmé está em boa fase fase dos quadrinhos, seu livro mais recente, ‘Suzette’, conta a história de uma senhora que viaja em busca do grande amor da infância, mas foi com ‘Não Era Você que Eu Esperava’ que Toulmé se projetou no cenário internacional. Na novela gráfica, ele narra as preocupações e os amores, com boas doses de humor, de um pai que tem a primeira filha, uma menininha nascida com síndrome de down. Uma narrativa demolidora contra o preconceito.