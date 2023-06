Lira Neto desabafa sobre proposta de senador para escrever texto de graça: ‘Trabalho desvalorizado’

O escritor Lira Neto disse ter recebido uma proposta de um senador da República para escrever um texto sem ser pago. O relato foi compartilhado por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 22, e o autor também falou sobre o caso ao Estadão.

Segundo ele, o trabalho, direcionado a um livro, teria 35 mil caracteres e trataria de uma efeméride histórica. Lira, que preferiu não citar o autor da proposta, contou que o convite foi feito sob a justificativa de que faria uma “participação graciosa”.

O escritor Lira Neto relatou ter recebido uma proposta de um senador da República para escrever texto sem ser pago. Foto: JF Diorio / Estadão

O escritor comentou não ter sido a primeira vez que recebeu uma proposta do tipo e refletiu sobre um descaso com escritores no Brasil. À reportagem, Lira alegou ter se sentido “completamente desvalorizado”. “Sou escritor. Vivo do que escrevo. Escrever é meu trabalho. Sou, portanto, profissional da escrita”, escreveu no Twitter.

Quem procuraria eletricista, mecânico, pedreiro, engenheiro, dentista, pediria serviço, imporia prazo e esperaria por ‘participação graciosa’? Lira Neto

Lira é um dos maiores biográfos brasileiros. O escritor já foi responsável por obras de grandes personalidades brasileiras, como Getúlio Vargas, Padre Cícero, Castello Branco e Maysa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais