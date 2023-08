Novas vozes dominam o Booker Prize, com Ayòbámi Adébáyò e outros entre indicados; veja lista

THE NEW YORK TIMES / LONDRES - Um romance gracioso sobre um prodígio do squash lutando contra o luto na quadra, uma distopia que reimagina a Irlanda como um estado totalitário e um conto de amadurecimento sobre um adolescente neurodiverso estão entre os 13 títulos listados para o Booker Prize deste ano.

A longa lista, anunciada em um comunicado de imprensa na terça-feira, 1°, apresenta apenas um punhado de romances de autores célebres, incluindo Old God’s Time, de Sebastian Barry, sobre um policial aposentado confrontando memórias dolorosas, e This Other Eden, de Paul Harding, sobre uma comunidade miscigenada que enfrenta o despejo de sua ilha natal.

Em vez disso, a lista é dominada por obras de escritores menos conhecidos, incluindo quatro estreias. Esi Edugyan, autora e presidente dos jurados deste ano, disse no comunicado à imprensa que a lista foi “definida por seu frescor – pela irreverência de novas vozes, pela iconoclastia das já estabelecidas”.

Esi Edugyan, autora e presidente dos jurados do Booker Prize, comenta sobre a indicação de novos autores ao prêmio este ano. Foto: Fred Thornhill / REUTERS

Todos os livros indicados “lançam uma nova luz sobre o que significa existir em nosso tempo, e o fazem de maneiras originais e emocionantes”, acrescentou Edugyan.

Os quatro livros de estreia são If I Survive You, de Jonathan Escoffery, sobre uma família jamaicana em Miami; Pearl, de Sian Hughes, sobre o desaparecimento de uma mãe; All the Little Bird-Hearts, de Viktoria Lloyd-Barlow, que é contada a partir da perspectiva de uma mãe com autismo; e Western Lane, de Chetna Maroo, sobre a enlutada jogadora de squash e sua família.

Entre os outros indicados estão How to Build a Boat, de Elaine Feeney, sobre um estudante neurodiverso e os professores que o ajudam, e o ainda inédito Prophet Song, de Paul Lynch, sobre uma sociedade irlandesa caindo sob o domínio do autoritarismo.

Continua após a publicidade

Criado em 1969, o Booker Prize é um dos prêmios literários mais cobiçados do mundo, concedido anualmente ao autor de um romance escrito em inglês e publicado no Reino Unido ou na Irlanda. Muitas vezes é visto como o ápice da carreira de um escritor, mas o prêmio também tem feito regularmente novas estrelas literárias. Os vencedores recentes incluíram Bernardine Evaristo, Douglas Stuart e Marlon James.

No ano passado, Shehan Karunatilaka, autor natural do Sri Lanka, ganhou o prêmio com The Seven Moons of Maali Almeida, uma sátira que explora o trauma da guerra civil de seu país. Após o anúncio, as vendas do livro saltaram para mais de 100 mil cópias e a obra já foi traduzida para 19 idiomas, segundo a Booker Prize Foundation informou no comunicado de imprensa de terça-feira.

Os jurados deste ano escolherão seis livros dentre a lista divulgada e divulgarão a escolha no dia 21 de setembro. O livro vencedor, cujo autor receberá um prêmio de £ 50 mil (cerca de R$ 306 mil), será anunciado em uma cerimônia em Londres no dia 26 de novembro.

Confira a lista completa dos indicados ao Booker Prize

A herança dos bem-aventurados (HarperCollins), de Ayòbámi Adébáyò

(HarperCollins), de Ayòbámi Adébáyò Old God’s Time , de Sebastian Barry

, de Sebastian Barry Study for Obedience , de Sarah Bernstein

, de Sarah Bernstein If I Survive You , de Jonathan Escoffery

, de Jonathan Escoffery How to Build a Boat , de Elaine Feeney

, de Elaine Feeney This Other Eden , de Paul Harding

, de Paul Harding Pearl , de Siân Hughes

, de Siân Hughes All the Little Bird-Hearts , de Viktoria Lloyd-Barlow

, de Viktoria Lloyd-Barlow Prophet Song , de Paul Lynch

, de Paul Lynch In Ascension , de Martin MacInnes

, de Martin MacInnes Western Lane , de Chetna Maroo

, de Chetna Maroo The Bee Sting , de Paul Murray

, de Paul Murray The House of Doors, de Tan Twan Eng

Este artigo foi publicado originalmente no The New York Times.