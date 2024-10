Livraria Cultura reabre em novo endereço; veja como está e onde fica

A Livraria Cultura voltou em um novo endereço. Após o fechamento da tradicional unidade do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, agora a loja reabriu as portas em um casarão onde já funcionaram agências do Bank Boston e do Itaú Personnalité, situado na Avenida Angélica, n.º 1212, em Higienópolis.

No último sábado, 26, o perfil oficial da empresa no Instagram compartilhou fotos e vídeos do novo local, que conta com uma fachada branca e diversas prateleiras cheias de livros em seu interior. Há, também, escadas e um piano que pode ser tocado pelos clientes. Confira abaixo.

O que aconteceu com a Livraria Cultura?

PUBLICIDADE A Livraria Cultura, que decretou falência em 2023, havia fechado sua unidade no Conjunto Nacional (Avenida Paulista) em abril de 2024 por conta de uma ordem de despejo por parte do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Semanas depois, em maio, especulou-se que a loja migraria para o atual endereço - que havia sido divulgado numa postagem enigmática no Instagram.

Em seu auge, a Livraria Cultura chegou a ter 17 lojas e 1,5 mil funcionário. Em 2018, a empresa solicitou recuperação digital enquanto atrasava pagamentos a editoras e acumulava dívidas, que chegaram à casa dos R$ 285 milhões.

Livraria Cultura reabre em novo endereço na Avenida Angélica, 1212, em Higienópolis, bairro de São Paulo. Foto: @livraria_cultura via Instagram

Onde fica o novo endereço da Livraria Cultura

Endereço: Av. Angélica, 1212

Bairro: Higienópolis, São Paulo (SP)

Publicidade

CEP: 01228-100

Mais informações no site da loja.