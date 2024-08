Livraria que será aberta em SP viraliza com faixa: ‘Ufa! Não é outro Oxxo’

A brincadeira faz referência à rápida expansão da rede de mercados. Até setembro de 2023, a Oxxo já havia alcançado 350 unidades em São Paulo e na região metropolitana em menos de três anos de atuação no Brasil, conforme reportagem do Estadão.

A empresa levou a situação com bom humor, respondendo à publicação dois dias depois com seu perfil oficial do X: “Já passa no Oxxo e pega um cafezinho para acompanhar a leitura.”