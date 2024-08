Livro de ‘autor misterioso’ best-seller no Japão será lançado no Brasil

Uketsu: autor misterioso japonês será lançado no Brasil em 2025 Foto: Reprodução/Youtube

Um escritor misterioso, com a identidade escondida sob uma máscara e que já vendeu 800 mil livros no Japão. Esse é Uketsu, autor de obras de terror que terá um livro lançado no Brasil pela primeira vez.

PUBLICIDADE Strange Picture, título ainda sem tradução para o português, chega pela Suma, do Grupo Companhia das Letras, em 2025. O livro é descrito como uma história contada a partir de imagens normais, mas que revelam temas perturbadores. O artista tem 1,5 milhões de inscritos no YouTube. Nos vídeos esquisitos em que publica na rede, Uketsu tem a voz distorcida e narra histórias - assustadoras - cheias de enigmas e reviravoltas.

Assista Uketsu - vídeo com mais de 20 milhões

De acordo com a publicação The Book Seller, além do Brasil, os direitos da obra já foram comercializados para cerca de 30 países. No Japão, a editora Asukashinsha calcula já ter vendido 3 milhões de exemplares dos três títulos assinados pelo autor - incluindo Strange Pictures.