A lista de finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2024 foi divulgada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 23, no Diário Oficial. A premiação abrange os romances publicados em 2023 e é dividida em duas categorias: Romance do Ano e Romance de Estreia do Ano.

Finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura são divulgados; veja lista completa. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

PUBLICIDADE Entre os finalistas, estão nomes como Giovana Proença, Rogério Pereira, Socorro Acioli, Luciany Aparecida, Airton Souza, Marcelo Ferroni e Eliana Marques. A Companhia das Letras, que não participou da premiação no ano passado por erro interno, tem quatro livros entre os finalistas. Ela é seguida por Todavia, Urutau, Autêntica e Patuá, com dois títulos cada. Veja a relação abaixo.

O vencedor de cada categoria do prêmio São Paulo de Literatura ganhará R$ 200 mil.

As obras habilitadas foram avaliadas por uma comissão julgadora, que escolheu os 10 finalistas de cada categoria. São eles: Bianca Santana, Camilla Dias, Claudia Abeling, Franciéle Garcês, Gênese Andrade, Igor Vida, Lu Ain-Zaila Mário César, Ricardo Ramos Filho e Ubiratan Brasil.

Agora, os curadores do prêmio vão avaliar os finalistas de cada categoria para eleger os vencedores. Essa é uma novidade desta edição. O Prêmio São Paulo já contou com dois júris em outros anos e, recentemente, trabalhava com um único júri, que ficava responsável pela avaliação nas duas etapas. Segundo o edital, a escolha dos curadores é soberana.

Os curadores do Prêmio São Paulo 2024 são: André Cáceres, jornalista, editor e escritor; Cida Saldanha, livreira da Livraria da Vila; Heitor Botan, responsável pela organização e mediação no Clube de Prosa da Biblioteca Mário de Andrade e coordenador de projetos educacionais no Senac São Paulo; Ionara Lourenço, bibliotecária; e Mariana Salomão Carrara, escritora e vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura 2023 por Não Fossem as Sílabas do Sábado.

Eles têm 30 dias para escolher os dois vencedores.

Outono de Carne Estranha

Um dos livros finalistas da categoria melhor romance de estreia é Outono de Carne Estanha, que venceu, em 2023, o Prêmio Sesc de Literatura.

A obra conta a história de um relacionamento homoafetivo entre dois garimpeiros em Serra Pelada, no Pará, nos anos 1980. A partir do romance proibido, o autor narra a realidade do que foi o maior garimpo a céu aberto do mundo e mostra o preconceito e o poder do Estado no local.

Em um evento de apresentação do livro durante a Flip, o autor leu um trecho da obra. A leitura teria causado desconforto em dirigentes do Departamento Nacional do Sesc, que estavam na plateia. Após o episódio, Henrique Rodrigues, responsável pela premiação, foi demitido, escritores se mobilizaram contra o que chamaram de censura, a editora Record rompeu a parceria com o Sesc e a instituição modificou o edital. O caso foi revelado pelo Estadão. Relembre aqui.