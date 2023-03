Livros de Agatha Christie são reescritos para adaptá-los a novas sensibilidades

EFE - Os romances de Agatha Christie estão sendo reescritos por sua editora, a HarperCollins, para adaptá-los às “sensibilidades modernas”, revelou o Sunday Telegraph.

Os mistérios do inspetor Hercule Poirot e de Miss Marple juntam-se assim à onda de reedições para torná-los mais aceitáveis para novos leitores que também se familiarizaram com os livros de Roald Dahl ou as aventuras de James Bond escritas por Ian Fleming.

Passagens inteiras das obras da “rainha do crime” foram apagadas ou reescritas nas novas edições daqueles livros que estão sendo preparados ou publicados desde 2020, nota o jornal dominical.





A escritora Agatha Christie Foto: BritBox/BBC Studios / via REUTERS





Uma comissão de “leitores sensíveis” revisou as obras de Christie para garantir que “insultos ou referências étnicas” fossem removidos, bem como as descrições físicas de alguns dos personagens.

O jornal cita como exemplo vários comentários sobre os dentes e o físico das pessoas nos livros que foram deletados, principalmente nos casos em que os protagonistas das novelas conhecem pessoas fora do Reino Unido.

Os monólogos internos de Marple e Poirot foram cortados e as referências à repulsa de um personagem por crianças foram modificadas.

O vocabulário também foi alterado para remover o termo “oriental”, enquanto a alusão racial a um servo negro foi removida, entre outros exemplos citados pelo jornal.

HarperCollins, de acordo com o Telegraph, criou novas edições de todas as aventuras de Miss Marple, bem como uma seleção de romances de Poirot.

A empresa Agatha Christie Limited, dirigida pelo bisneto da autora, James Prichard, administra os direitos de suas obras para literatura e cinema.