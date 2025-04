Livros de colorir ‘fofos’ dominam a lista de mais vendidos; veja os best-sellers

Impulsionados pelas redes sociais, os livros de colorir também dominaram a Lista de Mais Vendidos do PublishNews, divulgada na última sexta-feira, 4. Segundo levantamento de vendas feito em 39 redes e livrarias brasileiras entre os dias 24 e 30 de março, os títulos da coleção Bobbie Goods impulsionaram a HarperCollins ao top 5 entre as editoras mais vendidas da semana.

Livros para colorir 'Bobbie Goods' da editora HaperCollins Brasil, 'Criaturas Fofinhas CocoWyo' da editora Pitaya e encadernado. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Com desenhos fofos e acolhedores, os livros de colorir viraram o hobby do momento entre jovens adultos. O sucesso, porém, não é exatamente novo. Desde o fim de 2024, mais de 150 mil cópias desse tipo de publicação foram vendidas no Brasil, segundo a Nielsen Bookscan, em levantamento feito para a Folha de S.Paulo.

Na liderança do ranking semanal está a editora Sextante. No entanto, os dois livros mais vendidos foram da coleção Bobbie Goods - Do dia para a noite (Day to night) e Dias quentes (Spring Summer), ambos publicados pela HarperCollins -, seguidos por Café com Deus Pai 2025, da Vélos.

'Comfy and Cozy', livro de colorir da Ciranda Cultural Foto: @editoracirandacultural via Instagram

Confira os 20 livros mais vendidos da semana:

Do dia para a noite - HarperCollins

- HarperCollins Dias quentes (Spring Summer) - HarperCollins

- HarperCollins Café com Deus Pai 2025 - Vélos

- Vélos Comfy and Cozy Pink - Ciranda Cultural

- Ciranda Cultural Amanhecer na colheita - Rocco

- Rocco Comfy and Cozy Blue - Ciranda Cultural

- Ciranda Cultural Criaturas fofinhas - Editora Pitaya

- Editora Pitaya Verity - Galera Record

- Galera Record Cute & Comfy - Special Edition - Laranja - Camelot Editora

- Camelot Editora As 48 leis do poder (capa dura) - Rocco

(capa dura) - Rocco Cute & Comfy - Special Edition - Verde - Camelot Editora

- Camelot Editora Comfy days - livro de colorir - Ciranda Cultural

Ciranda Cultural A empregada - Arqueiro

- Arqueiro Cute & Comfy - Special Edition - Roxo - Camelot Editora

Camelot Editora Cantinhos bonitinhos (Cozy Corner) - Editora Pitaya

- Editora Pitaya Como desenhar coisas superfofas com Bobbie Goods - Sextante

- Sextante Cute & Comfy - Special Edition - Azul - Camelot Editora

- Camelot Editora Ainda estou aqui - Alfaguara

- Alfaguara Maria, mais forte que o mal - Petra

- Petra O homem mais rico da Babilônia - HarperCollins