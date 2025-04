Livros de Mario Vargas Llosa podem ser lidos online e gratuitamente, saiba como

Para homenageá-lo, a pasta disponibilizou as obras do escritor peruano gratuitamente no site e aplicativo da BiblioSP, biblioteca online da Prefeitura de São Paulo com acervo de 17 mil itens, incluindo livros, quadrinhos, graphic novels, audiobooks e documentos digitais.

Alguns dos títulos que podem ser encontrados no site são: Conversas com Vargas Llosa, Cartas a Um Jovem Escritor, A Festa do Bode e A Guerra do Fim do Mundo.