Machado de Assis ganha mural de 150 m² na ABL em seus 185 anos; veja

A ideia da homenagem surgiu em 2023 e trará um grande retrato do escritor, pintado à mão, com referências estéticas do Rio de Janeiro do século 19, além de elementos pessoais da vida de Machado de Assis, como sua mulher, Carolina Augusta.

O mural tem 150 m² e foi elaborado e produzido pelo coletivo Negro Muro, que tem como objetivo valorizar figuras históricas negras por meio da arte urbana.