‘Mais Esperto Que o Diabo’: Livro de Napoleon Hill ganha versão com exercícios práticos; leia trecho

Mais Esperto Que o Diabo, escrito entre 1937 e 1938 por Napoleon Hill (1883-1970), é um dos livros mais vendidos no Brasil. A obra acaba de ganhar um desdobramento, Mais Esperto que o Diabo 2: O Plano de Ação, publicado pelo Citadel Grupo Editorial em parceria com a Fundação Napoleon Hill.

A obra sai com uma tiragem inicial de 50 mil exemplares.

Por meio de exercícios práticos e reflexões, a proposta é que o livro sirva de guia para “transformar pensamentos negativos, mudar hábitos de procrastinação e superar a falta de propósito”, em busca do “sucesso duradouro”.

'Mais Esperto Que o Diabo': Best-seller de Napoleon Hill foi escrito em 1938 e publicado em 2011. No Brasil, é um dos títulos mais vendidos desde 2019. Foto: Werther Santana/Estadão

Trata-se de uma reintrodução aos princípios defendidos por Napoleon Hill, como controle mental, disciplina e superação das crenças limitantes, a partir de um plano de ação de 21 dias centrado em 20 conceitos do autor.

Mais Esperto que o Diabo 2: O Plano de Ação: 20+1 Dias Para Sair da Alienação, publicado pela editora Citadel. Foto: Divulgação/Citadel Editora

Hill ficou conhecido como um dos pais da literatura de autoajuda com o sucesso de Pense e Enriqueça, mas morreu décadas antes desse outro best-seller ser publicado. O autor era de uma família presbiteriana ortodoxa, e ouviu da mulher que não poderia publicar um livro que evocasse o diabo no título. A obra só chegou às livrarias americanas em 2011, por iniciativa de um dos netos, e, no Brasil, ganhou tradução em 2014. É best-seller desde então e soma, no País, segundo sua editora, 2,5 milhões de exemplares vendidos (e 100 milhões no mundo, também segundo a Citadel).

Leia trecho de ‘Mais Esperto Que o Diabo 2′

Capítulo 1 - Mais Energia

PUBLICIDADE A vida consiste em grandes enxames de energia, ou entidades, cada uma tão inteligente quanto os seres humanos acreditam que sejam. Essas unidades de vida se agrupam como colmeias de abelhas e permanecem juntas até que se desintegrem por falta de harmonia. Você já sentiu como se houvesse impulsos conflitantes em sua mente? Ou já se moveu a todo vapor em direção a seus objetivos, mas, de repente e inexplicavelmente, sentiu-se compelido a mudar de direção e sair do curso? Essas sensações ocorrem porque temos dentro de nós forças positivas e negativas disputando o domínio. Essas forças opostas existem em unidades de energia – como cargas positivas e negativas em um átomo – que se unem e exercem influência sobre nossos pensamentos e ações. Como essas forças determinam nossa experiência, é fundamental compreender de que forma elas funcionam e como podemos desenvolvê-las e gerenciá-las em nosso benefício.

“Seus pensamentos e desejos servem como uma rede magnética que atrai unidades de vida do grande oceano da vida. Somente as unidades amigáveis que se harmonizam com a natureza de seus desejos são atraídas.”

PUBLICIDADE Todas as entidades vivas – seres humanos, animais e plantas – são compostas de unidades de energia. Cada unidade de energia contém uma quantidade igual de inteligência. A diferença entre as formas de vida resulta do número relativo de unidades de inteligência alojadas nelas. Essas unidades de energia controlam nosso funcionamento físico e mental. Embora nenhuma das unidades de inteligência seja especializada em uma atividade específica, elas se agrupam e adotam um papel específico no funcionamento do corpo. Todos os nossos sentidos – inclusive o sexto sentido, ou a imaginação criativa – são controlados e operados por um grupo diferente de unidades de inteligência. Dessa forma, a maneira como percebemos e processamos os estímulos em nosso ambiente depende da coordenação e da atividade de nossas unidades de inteligência, e por isso é imperativo garantir que elas estejam trabalhando juntas e harmoniosamente para fins produtivos. MAS COMO PODEMOS CONTROLAR FORÇAS CUJA EXISTÊNCIA NEM SEQUER PODEMOS COMPROVAR? Embora não possamos ver essas forças, podemos senti-las em ação. Como sugerem as perguntas que abrem este capítulo, sentimos quando há desarmonia ou desregulação em nosso sistema psicológico ou corporal. Da mesma forma, reconhecemos quando nossos pensamentos e ações estão alinhados para produzir um impulso positivo. Como formas de energia, os grupos de unidades de inteligência tendem à entropia ou desorganização. Essa desorganização resulta principalmente de suas forças constituintes – as cargas positivas e negativas – que tendem a se expressar. Embora as forças positivas e negativas sempre existam em igual proporção em uma unidade de inteligência individual, uma delas pode exercer domínio sobre a outra. Quando a porção negativa de uma unidade de inteligência prevalece, outras unidades da vida se harmonizam com ela e rapidamente seguem o exemplo, deixando-nos propensos a um estado de falta de propósito, conhecido como alienação (assunto do Capítulo 4). Por outro lado, quando a porção negativa fica inerte, somos capacitados a agir com definição e poder.

Publicidade

A desorganização interna resulta não apenas do fato de as unidades de inteligência conterem cargas negativas e positivas, mas também porque elas têm naturezas diferentes. Como nos diz a Primeira Lei da Termodinâmica, a energia não pode ser criada nem destruída; portanto, nossas unidades de vida não são originalmente nossas – elas derivam de unidades do plano da Inteligência Infinita. Nascemos com um conglomerado de unidades de inteligência e aumentamos nossa coleção à medida que avançamos na vida, pois nossos pensamentos atraem outras unidades de inteligência do plano superior que se harmonizam com as nossas. Nossos pensamentos dominantes tornam-se magnetizados quando intensificados por fortes emoções, sejam elas positivas ou negativas, e atraem outros grupos de unidades de inteligência por meio de um processo semelhante ao da ressonância. Essas unidades divergem entre si, assim como os seres humanos. Suas discordâncias nos puxam em direções diferentes, criando conflitos internos que levam à indecisão.

De acordo com o Diabo, o céu e o inferno não existem, mas há um plano espiritual de existência que coexiste com o físico. Quando morremos, nossas unidades de vida são transferidas para o reino espiritual, onde mantemos nossa identidade somente se nosso estado de espírito for caracterizado por paz e harmonia. Se o nosso estado mental for marcado pelo medo ou pela violência, nossas unidades de vida se desorganizam e se dispersam após a morte.

Em alta Cultura Cantor Agnaldo Rayol morre aos 86 anos Quincy Jones, o cara capaz de dobrar egos e produzir maravilhas Agnaldo Rayol era o último grande barítono da música popular brasileira Um dos principais insights compartilhados pelo Diabo é sobre o quanto a harmonia interior é crucial, não apenas para nossa saúde mental e física, mas também para o nosso sucesso. Como seres humanos, podemos usar o poder de nossos pensamentos para promover esse estado de harmonia, ampliando nosso depósito de energia positiva. Ao estimular nossos pensamentos e desejos com emoções positivas, como a fé, podemos atrair mais energia positiva – unidades de inteligência em que a carga positiva é dominante na expressão – de nosso ambiente. Esse princípio também funciona ao contrário: se alimentarmos nossos pensamentos com sentimentos negativos, como ganância, desespero e medo, atrairemos energia negativa, e nossos hábitos de pensamento sofrerão com isso. Portanto, é crucial centralizar nossos pensamentos na certeza de alcançar o que mais desejamos na vida, seja sucesso profissional, paz de espírito, relacionamentos sólidos, um legado de serviço ou outra meta digna. Quanto mais energia positiva expressamos e atraímos, mais nos sentimos capacitados a agir com definição e poder. AVALIAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL E ENERGÉTICO Em uma escala de 1 a 5, onde 1 representa um estado muito desorganizado e desarmonizado, e 5 representa um estado muito bem organizado e harmonizado, avalie os seguintes aspectos da sua vida e seu estado atual: 1. Estado emocional geral – Em que medida você sente que suas emoções estão equilibradas e sob controle?

(1) Totalmente descontroladas e caóticas.

(2) Maioria das vezes desorganizadas e conflitantes.

(3) Neutras, com alguns momentos de equilíbrio e desorganização.

(4) Principalmente equilibradas e harmoniosas.

(5) Totalmente equilibradas e sob controle.

Publicidade

2. Coerência dos pensamentos e ações – Em que grau seus pensamentos e ações estão alinhados com seus objetivos e desejos?

(1) Totalmente desalinhados e conflitantes.

(2) Frequentemente desalinhados e desorganizados.

(3) Às vezes alinhados, mas com períodos de desalinhamento.

(4) Principalmente alinhados e coordenados.

(5) Totalmente alinhados e focados.

3. Harmonia interna – Em que medida você sente que suas forças internas (positiva e negativa) estão harmonizadas?

(1) Totalmente desarmonizadas e conflitantes.

(2) Frequentemente desarmonizadas e conflitantes.

(3) Às vezes harmonizadas, com alguns conflitos.

(4) Principalmente harmonizadas e em equilíbrio.

(5) Totalmente harmonizadas e equilibradas.

4. Energia positiva vs. negativa – Em que grau você sente que sua vida é mais influenciada por energia positiva em comparação com a energia negativa?

(1) Predominantemente negativa.

(2) Mais negativa do que positiva.

(3) Equilibrada, com energia positiva e negativa em níveis semelhantes.

(4) Mais positiva do que negativa.

(5) Predominantemente positiva.

Mais Esperto que o Diabo 2: O Plano de Ação

Autor: Napoleon Hill e Fundação Napoleon Hill

Editora: Citadel Grupo Editorial (208 págs.; R$ 64,90)

Lançamento: 4/11