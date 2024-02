Com as pressões crescentes à medida que o aquecimento progride para os 4°C aliado às tensões sociais, econômicas e demográficas sem relação com o clima, o risco de se cruzar o limitar crítico do sistema social aumentará. Em tal limiar, as instituições existentes que teriam apoiado as medidas de adaptação provavelmente se tornarão menos eficazes ou até entrarão em colapso.

Como exemplo há o risco de que a elevação no nível dos mares em países insulares supere as capacidades de migração controlada e adaptativa, resultando na necessidade do abandono completo de uma ilha ou região. Da mesma forma, há os impactos na saúde humana, como os produzidos por ondas de calor, desnutrição e a qualidade decrescente de água potável devido à invasão de água marinha, que têm o potencial de sobrecarregar os sistemas de saúde até que a adaptação não seja mais possível e o deslocamento seja forçado.

Assim, dado que permanece a incerteza sobre a real natureza e a escala dos impactos, também não há certeza de que a adaptação a um mundo com 4°C a mais seja possível. Um mundo 4°C mais quente provavelmente será um mundo em que comunidades, cidades e países experimentarão graves perturbações, danos e deslocamentos, com muitos destes riscos distribuídos de forma desigual. É bem provável que os pobres sofram mais e que a comunidade global possa ficar mais fraturada e mais desigual do que hoje. O aquecimento de 4°C projetado simplesmente não pode ocorrer — o calor precisa ser reduzido. Só ações antecipadas, cooperativas e internacionais podem tornar isto realidade.