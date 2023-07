Mario Vargas Llosa é internado após ser diagnosticado com covid-19

O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa, de 87 anos, está internado após ter sido diagnosticado com covid-19. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 3, pelos filhos do autor, Álvaro, Gonzalo e Morgana Vargas Llosa, através de uma publicação feita no perfil do Twitter de Álvaro.

Segundo a família, o escritor está internado desde sábado, 1º. “Tendo em vista o interesse da mídia pelo estado de saúde de nosso pai, tornamos público que ele está internado desde sábado após ser diagnosticado com covid-19″, disse a publicação.

Mario Vargas Llosa está internado desde o último sábado, 1º, após ser diagnosticado com covid-19. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

A postagem ainda informou que Vargas Llosa está sendo “tratado por excelentes profissionais” e acompanhado da família no hospital. “Pedimos à mídia que respeite sua privacidade e a nossa neste momento”, concluiu o texto.

Esta é a segunda vez que o escritor é internado em decorrência de complicações da doença. No ano passado, ele recebeu alta após cerca de uma semana hospitalizado. À época, ele revelou que continuou escrevendo durante o período.

Colunista do Estadão, o escritor é vencedor do Prêmio Nobel de literatura de 2010. Em fevereiro, ele foi o primeiro autor que não escreve em francês a tomar posse na Academia Francesa de Letras. Em 1993, o autor obteve a nacionalidade espanhola.

