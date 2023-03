Mauricio de Sousa se candidata à Academia Brasileira de Letras

Mauricio de Sousa quer ser imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cartunista e criador da Turma da Mônica anunciou nesta quarta-feira, 15, sua candidatura à cadeira 8, que era ocupada por Cleonice Berardinelli, morta no dia 1º de fevereiro, aos 106 anos.

Mauricio de Sousa visitou a ABL recentemente e oficializou sua candidatura no dia 10 de março. “Esta candidatura é para reunir esforços com todos os acadêmicos em levar a importância desta entidade secular para que crianças e jovens conheçam mais a nossa literatura e grandes autores que por lá estão e já estiveram”, disse o cartunista de 87 anos, em comunicado.

“Quando jovem, depois que me alfabetizei com os gibis, eu lia um livro por dia e os grandes escritores brasileiros foram minha companhia e me ajudaram a ser o que sou hoje. Quero devolver esse carinho com muito trabalho em prol dos autores brasileiros e também dos quadrinhos”, ele completou.

Mauricio de Sousa em 2019; cartunista quer ser o novo imortal da ABL Foto: Nilton Fukuda/Estadão

A história de Mauricio de Sousa

Mauricio de Sousa nasceu em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel. É desenhista, empresário e criador de personagens que encantaram muitas gerações de crianças brasileiras. A Mônica, sua criação mais famosa, está completando 60 anos este mês.

Desenhista desde a infância, alfabetizado com a ajuda de gibis, ele se mudou para São Paulo para tentar trabalhar como ilustrador. Naquela ocasião, só conseguiu uma vaga como repórter policial na Folha da Manhã.

Continua após a publicidade

Sua primeira tira, com Franjinha e Bidu, saiu em 1959. Em 1970, ele lançou a revista Mônica. Outros personagens - hoje são 400, no total - também ganharam suas próprias revistas. Suas tirinhas são publicadas em diversos veículos brasileiros - no Estadão, inclusive - e os personagens inspiraram peças de teatro, desenho na televisão, parque temático e muitos outros produtos culturais e comerciais.

Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali, os principais personagens de Mauricio de Sousa Foto: Mauricio de Sousa Produções

A novidade mais recente com relação aos seus personagens é que Chico Bento vai ser tema de um filme, com um inflencer mirim Isaac Amendoim no papel principal.