Morre Alberto da Costa e Silva, escritor da ABL e vencedor do Prêmio Camões, aos 92 anos

Morreu na madrugada deste domingo, 26, o escritor Alberto da Costa e Silva, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Segundo a Academia Brasileira de Letras, o acadêmico morreu de causas naturais.

Alberto ocupava a cadeira 9 da ABL desde 2000 e foi presidente da entidade entre 2002 e 2003. O corpo do historiador será cremado na segunda-feira, 27, em uma cerimônia reservada para familiares e amigos.

O escritor Alberto da Costa e Silva Foto: Tasso Marcelo/Estadão

O escritor venceu o Prêmio Camões em 2014 e é um dos principais especializados em África e suas relações com o Brasil. Alberto escreveu mais de 26 livros e recebeu três vezes o Prêmio Jabuti. Em 1997 por Ao Lado de Vera, em 2000 por Poemas Reunidos e em 2003 por A Manilha e o Libambo: a África e a Escravidão, de 1500 a 1700.

Alberto Vasconcellos da Costa e Silva nasceu em São Paulo, em 12 de maio de 1931. Filho do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, mudou-se para o Rio em 1943. Aos 26 anos, tornou-se diplomata. Foi embaixador na Nigéria (1979-83), em Portugal (1986-90), na Colômbia (1990-93) e no Paraguai (1993-95).

O escritor foi Doutor Honoris Causa em Letras pela Universidade ObafemiAwolowo (ex-Uni­versidade de Ifé), da Nigéria, em 1986, e em História pela Universidade Federal Fluminense, em 2009, e pela Universidade Federal da Bahia, em 2012.

Depoimentos de colegas da ABL

Continua após a publicidade

A assessoria da Academia Brasileira de Letras compartilhou comentários feitos por seus membros após a morde de Alberto da Costa e Silva. Confira abaixo:

Merval Pereira – a morte de Alberto da Costa e Silva tem efeitos múltiplos, todos negativos para a cultura brasileira, que perde um dos seus maiores intelectuais de todos os tempos. Para o estudo da África, Alberto foi um dos maiores, senão o maior africanólogo brasileiro. Tinha uma dimensão histórica e política sobre nossas relações com a África, e dava a importância que ela sempre teve, mas nunca foi devidamente enaltecida como ele fez em seus livros. Ganhou o Prêmio Camões, o maior prêmio da língua portuguesa por esta especificação da importância da África no desenvolvimento brasileiro. Era um grande poeta, grande intelectual, grande diplomata. Internamente, nós da ABL perdemos uma de nossas bussolas. Alberto dava a direção e a solução corretas quando tínhamos dúvidas. É uma perda que tem consequências graves para a ABL, para a cultura brasileira e para o Brasil como um todo.

João Almino - Uma inestimável perda para a ABL e o Brasil do grande homem que foi Alberto da Cista e Silva, como diplomata e como intelectual, historiador e africanista, reconhecido dentro e fora do Brasil, com uma obra sólida na ficção, na poesia e no ensaio. Presença marcante nas reuniões da ABL enquanto sua saúde permitiu, sempre guardaremos as melhores recordações de sua vasta cultura e de seu humor.

Jorge Caldeira - Mestre maior do gênero que abraçou, grande historiador e querido amigo

Godofredo de Oliveira Neto - A ABL e o Brasil perdem um de seus maiores intelectuais. O mundo perde um dos seus maiores estudiosos da África. E perco um amigo afetuoso e generoso em todos os momentos- alguns difíceis- da minha vida.

Arnaldo Niskier - Alberto Costa e Silva foi um exemplo de imortal dedicado , com uma atuação impecável em favor da Academia Brasileira de Letras. Sua presidência na Casa de Machado de Assis foi simplesmente histórica! Estivemos com ele ao lado de sua querida Vera na Embaixada do Brasil guardando até hoje esses momentos felizes. Como historiador e africanista deixou um excelente trabalho. Sentiremos muito a sua falta.

Ana Maria Machado - Mesmo sabendo que ele vinha enfrentando problemas graves de saúde e se apagando aos poucos, fico numa tristeza imensa. Eu gostava imensamente dele, foi um privilégio ter convivido de perto com Alberto durante anos, um dos responsáveis diretos por minha entrada para a ABL.

Continua após a publicidade

Além do historiador e africanólogo incomparável e exemplar, a quem o mundo tanto deve e o Brasil nunca louvará suficientemente, Alberto da Costa e Silva foi bom poeta e excelente memorialista, capaz de abrir mão de vaidades individuais em seus escritos e evocar com acuidade e precisão ambientes, costumes e pessoas do passado, personalidades importantes com quem conviveu, detalhes preciosos dos bastidores do poder.

Na ABL, sempre zelou pelo sentido maior da instituição, eticamente exigente, preocupado com o papel social e histórico da Academia, avesso a imediatismos e privilégios. Foi um acadêmico assíduo, participante, corajoso e dedicado à casa de Machado de Assis, a que serviu sem hesitação. Deixa nela sua marca para sempre.

Arno Wehling - Alberto Costa e Silva foi grande no muito que fez e a tudo se dedicava com entusiasmo, criatividade e empatia.

Como poeta, ficcionista, memorialista e historiador deixou belos exemplos de sensibilidade, inteligência e finura intelectual. O africanista nos deu trabalhos basilares para o conhecimento da África e da presença africana no Brasil. O acadêmico se integrava à instituição e captava como ninguém seu espírito.

Mas, acima de tudo, Alberto nos legou um exemplo de sabedoria e vida profundamente embebido em humanidade.

Evanildo Cavalcante Bechara - Alberto da Costa e Silva foi dos melhores Acadêmicos que já passaram pela Instituição, não somente pela sua contribuição intelectual mas também pelo valor e maestria que soube plantar nos seus amigos”. Evanildo Bechara.

Ricardo Cavaliere - Lamento muito, Alberto deixa um legado precioso como poeta, historiador e africanista.

Continua após a publicidade

Domicio Proença Filho - Perdi um grande amigo e um mestre excepcional, seguro conhecedor das culturas brasileira e africana.

Antonio Torres - Condoído, abraço afetuosamente os familiares e amigos do imortal Alberto da Costa e Silva, admirável confrade.

Ruy Castro - Perdem a África, o Brasil, a cultura, a Academia e cada um de nós.

Edmar Bacha - Quando Arno deixava, tive muitas vezes o prazer de levar Alberto para casa depois das reuniões, sempre na companhia de José Murilo. Que perda irreparável, mas também que honra de haver desfrutado da companhia desse extraordinário intelectual.

Rosiska Darcy de Oliveira - Diria como o Bacha. Que privilégio ter convivido até o fim com esse intelectual completo. Uma vida bem vivida cujo legado nos consola da perda .

Antonio Carlos Secchin - Associo-me a todas as manifestações de pesar pela perda de Alberto. Além de todos os méritos aqui destacados, foi um exemplo irretocável de amor à Casa.

Carlos Nejar - A solidariedade minha e de Elza aos familiares. Era um grande Poeta e Historiador. Prêmio Camões. Afetuoso Amigo. Não esquecemos sua hospitalidade quando era Embaixador em Portugal. Carlos Nejar.

Continua após a publicidade

Cacá Diegues - Alberto Costa e Silva foi um irrepreensível membro da Academia Brasileira de Letras. Sua morte deixa um imenso vazio no espírito da ABL, é uma ausência grave entre nossos especialistas: ninguém no Brasil possui o conhecimento da África como ele o possuia, ninguém sabia mais sobre a história e a economia daquele continente, ninguém era tão íntimo da cultura popular africana como ele. Vamos levar muitos anos, quem sabe décadas, para formar um outro especialista em África como Alberto Costa e Silva! O luto da ABL é total e irreparável. E o do Brasil também.

Heloisa Teixeira - Acompanho as palavras dos confrades sobre a grandeza desse poeta, intelectual e africanista e sobre o tamanho inestimável desta perda para a ABL e para o país.

Joaquim Falcão - Alberto pioneiro nos fez conhecer e ter orgulho de nossas raízes africanas.

Zuenir Ventura - Com a morte de Alberto perdemos todos, a Academia e o Brasil