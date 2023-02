Morre Leiji Matsumoto, autor do mangá ‘Patrulha Estelar Yamato’ e sobrevivente da bomba atômica

AFP - O lendário criador japonês de mangá Leiji Matsumoto, cujos mundos de quadrinhos e anime influenciaram vários artistas, morreu de insuficiência cardíaca aos 85 anos, informou a produtora Toei nesta segunda-feira, 20.

Seus trabalhos de culto incluem Patrulha Estelar Yamato, Captain Harlock e Galaxy Express 999, que foram adaptados para séries de TV ou filmes de animação altamente populares nas décadas de 1970 e 1980.

O artista morreu na semana passada, disse a Toei em um comunicado.

Matsumoto, nascido em 1938 na ilha de Kyushu e admirador do grande mangaká Osamu Tezuka, publicou seu primeiro mangá, As aventuras de uma abelha, aos 15 anos.

Leiji Matsumoto, durante o Festival de Cinema de Veneza, em 2013 Foto: Domenico Stinellis/AP

As canções dos desenhos animados de Matsumoto continuam entre as favoritas do karaokê do Japão, muitas vezes tocadas por bandas em jogos de beisebol.

Em entrevista à AFP há uma década, Matsumoto contou como foi experimentar as bombas atômicas de 1945 que encerraram a Segunda Guerra Mundial.

“O avião que jogou a bomba em Hiroshima passou por cima da minha cabeça. O segundo foi para uma cidade perto de Fukuoka, onde eu morava. Foi o mau tempo que condenou Nagasaki”, lembrou.

'Patrulha Estelar Yamato', de Leiji Matsumoto, está disponível em português Foto: NewPOP

“Aquilo me traumatizou, mas foi uma fonte de inspiração, assim como todas as experiências da minha juventude (...) A experiência pessoal é essencial para o espírito criativo, mesmo na ficção científica”, disse.