Morre motorista de Pablo Neruda, peça-chave no caso da morte do poeta

AFP/Chile - O ex-motorista de Pablo Neruda, Manuel Araya, morreu nesta terça-feira, 20, aos 77 anos, em San Antonio, no Chile. O testemunho de Araya foi decisivo para sustentar a tese de que o ganhador do Nobel de Literatura foi assassinado em 1973.

Manuel Araya foi peça-chave para assassinato de Pablo Neruda Foto: CLAUDIO SANTANA / AFP

“Manuel Araya foi fundamental, com seu testemunho e sua coragem, para que existissem os elementos que deram origem à denúncia pela morte do poeta apresentada pelo partido juntamente com sua família”, ressaltou o Partido Comunista do Chile.

Considerado homem de confiança de Neruda, Araya foi uma das primeiras vozes a questionar a versão oficial de que o poeta chileno morreu, em 23 de setembro de 1973, de câncer de próstata.

A tese apresentada por Araya em 2011, apoiada por um sobrinho de Neruda e pelo Partido Comunista, do qual o poeta era militante, é de que ele foi envenenado dias depois do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, por agentes da ditadura de Augusto Pinochet.

“Neruda era uma ameaça a Pinochet, que não tinha interesse em que ele deixasse o país por nenhum motivo”, disse Araya em fevereiro, insistindo na versão de assassinato.

O poeta chileno Pablo Neruda teria sido envenenado dias depois do golpe de Pinochet Foto: Fundación Pablo Neruda

Até o momento, a Justiça não validou esta teoria. Um painel de especialistas entregou suas conclusões à juíza encarregada do caso, Paola Plaza. Não existem provas científicas para sustentar a tese de assassinato.

“A bactéria Clostridium botulinum “estava no corpo de Neruda no momento da sua morte, mas ainda não sabemos por quê. Sabemos, apenas, que ela não deveria estar ali”, disseram Hendrik e Debi Poinar, da Universidade canadense McMaster, membros do painel científico à AFP.