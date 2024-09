Morre psicanalista Roosevelt Cassorla, autor de estudos e livros sobre suicídio

Referência na profissão, foi Analista Didata das Sociedades Brasileiras de Psicanálise em São Paulo e Campinas, professor titular da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), membro do College International Journal of Psychoanalyis e colaborador do dicionário enciclopédico da International Psychoanalytic Association.

Em nota a SBPcamp lamentou a morte de seu Membro Efetivo e prestou condolências aos “familiares, amigos e colegas” do professor.