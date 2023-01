Morre Russell Banks, autor do livro que inspirou o filme ‘O Doce Amanhã'

AFP - O escritor norte-americano Russell Banks, figura proeminente da literatura contemporânea e conhecido pelos seus retratos da classe trabalhadora, morreu este sábado, aos 82 anos, vítima de um câncer.

Autor de obras como Perdidos na América, O Divisor de Nuvens e The Forsaken, entre outros, “faleceu pacificamente em sua casa no interior do estado de Nova York”, anunciou sua amiga, a escritora Joyce Carol Oates, na manhã de Domingo. “Seu trabalho foi excepcional”, elogiou Joyce em sua conta no Twitter. “Adorei Russell e adorei seu imenso talento e coração generoso. O Divisor de Nuvens (foi) sua obra-prima, mas toda a sua obra é excepcional”, acrescentou a autora, que, como ele, lecionou redação criativa na prestigiada Universidade de Princeton (em Nova Jersey).

Romancista, contista, poeta e roteirista, Banks gostava de retratar as agruras da classe trabalhadora por meio de personagens que lutam contra a pobreza, vícios e problemas raciais e de classe social.

O autor americano, em Boston, em 2004 Foto: Chitose Suzuki / AP

O autor refletia nos personagens principais sua própria origem e educação, já que era filho de um encanador alcoólatra - um homem que Banks dizia amar e odiar ao mesmo tempo.

Politicamente ativo, posicionou-se contra a intervenção militar dos Estados Unidos no Iraque. Ele também presidiu o Parlamento Internacional de Escritores criado pelo escritor britânico-americano nascido na Índia Salman Rushdie e fundou a organização Cities of Refuge North America, uma rede de locais de asilo para escritores exilados ou ameaçados de morte.

Banks recebeu o Prêmio John Dos Passos em 1995, e dois de seus romances foram finalistas do Prêmio Pulitzer. Além disso, recebeu vários outros prêmios.

“Como escritor, tenho sorte. Mas como cidadão americano, sou pessimista”, disse ele em entrevista ao jornal francês Le Monde em 2016. “A classe média empobreceu, os americanos não acreditam mais que seus filhos possam viver melhor que eles, ou até mesmo bem”, pensou o escritor na época.

Duas de suas obras viraram filmes aclamados pela crítica: Temporada de Caça (1997), do romance de mesmo nome, sobre um policial de uma pequena cidade que investiga uma morte em caça; e O Doce Amanhã (1997), inspirado no romance The Sweet Hereafter e dirigido por Atom Egoyan, sobre as consequências de um acidente fatal de ônibus escolar em uma pequena cidade no interior do estado de Nova York.

Russell Banks também escreveu uma adaptação cinematográfica do livro de Jack Kerouac, On the Road.