Se há dez anos alguém tivesse dito para a cantora Hayley Kiyoko que hoje ela seria, além de compositora e atriz, uma autora publicada, ela provavelmente não teria acreditado.

O seu livro de estreia, Girls Like Girls: Uma história de amor entre garotas, foi lançado em maio nos Estados Unidos, e no mês seguinte, chegou ao Brasil pela editora Intrínseca.

Hayley começou a carreira musical como uma artista independente, mas talvez você - ou seus filhos - a reconheçam pelo filme Lemonade Mouth (2011), da Disney, ou por Scooby-Doo - O Mistério Começa (2009), em que ela interpretou Velma.

A cantora e escritora Hayley Kiyoko em show nos Estados Unidos em junho de 2023. Foto: Allison Dinner / EPA / EFE

Sua música de maior sucesso é justamente a canção Girls Like Girls, de 2015, que inspirou o livro. O videoclipe da faixa viralizou após o lançamento e impulsionou tanto a artista que eventualmente ela recebeu uma proposta para fazer parte da gravadora Atlantic Records.

Atualmente, o clipe conta com mais de 152 milhões de visualizações. Ele mostra a história de duas adolescentes descobrindo que têm sentimentos uma pela outra e foi a base para o desenvolvimento dos personagens do livro.

“Foi inspirado pela minha experiência pessoal. Eu tinha me apaixonada por uma das minhas melhores amigas no ensino médio e não acabou do jeito que eu gostaria. Então esse livro foi um jeito de ‘curar’ a minha eu mais nova”, diz Hayley ao Estadão.

Dos acordes para as páginas

Cantores que se tornam autores não são necessariamente uma novidade. Para além de autobiografias e livros de memórias, muitos artistas investiram na criatividade para a escrita de ficção.

É o caso de Bob Dylan, que lançou Tarântula em 1971 e acabou conquistando um Prêmio Nobel de Literatura, ou de Nick Cave, que tem nove livros publicados. Courtney Love se arriscou até no mangá, estilo de quadrinhos japonês, ao lançar Princess Ai.

Entre os brasileiros, são muitos os exemplos: Caetano Veloso, Chico Buarque, Vanessa da Mata, Chico César, Fernanda Takai, Emicida e Tony Belotto, todos têm livros publicados.

O caso de Hayley se diferencia pelo fato de seu livro ter sido diretamente inspirado pelo clipe de sua própria música e, em uma demonstração do impacto da internet no mundo artístico, pela forma como o vídeo fez sucesso na redes sociais entre seus fãs.

O romance segue Coley, uma jovem que se muda para uma pequena cidade do interior após a morte de sua mãe. Forçada a morar com o pai, que nunca foi presente, ela acaba conhecendo Sonya, e a amizade entre as duas leva a adolescente a uma jornada de autodescoberta.

A premissa do relacionamento “proibido” entre duas garotas fica clara pelo videoclipe, mas as trajetórias e características de cada personagem não. Um dos maiores desafios de Hayley foi justamente decidir entre tantas possibilidades do que a história poderia ser.

Capa de 'Girls Like Girls', livro de Hayley Kiyoko publicado pela editora Intrínseca. Foto: Intrínseca/Divulgação

“Normalmente dirijo videoclipes e tenho um orçamento, ou seja, muitas restrições para trabalhar. Quando se escreve um romance, pode colocar um dragão na cena e depois tirá-lo. Não tem um dragão no livro, mas, pelas possibilidades serem ilimitadas, você pode levar [a história] a qualquer lugar”, explica.

As escolhas deram certo: na mesma semana em que chegou às livrarias, o romance alcançou o topo da lista de mais vendidos do jornal The New York Times na categoria “jovem adulto”. Desde então, já passou sete semanas no ranking e, atualmente, ocupa o sexto lugar.

“Eu não esperava que isso acontecesse. Fiquei muito chocada quando conseguimos o número um na primeira semana”, revela Hayley.

“Eu defendi essa história por muito tempo. Tentei transformá-la em um filme por um longo período. E para mim, eu estava tipo, quer saber, eu só vou transformar isso em um romance. E espero que percebam o quão importante é para as pessoas”, diz a cantora.

Conheça outros livros inspirados em canções

Enquanto Hayley pegou sua própria canção e a transformou em um livro, há também escritores que utilizam canções de outros artistas como inspiração para suas obras. Confira alguns exemplos:

Norwegian Wood, Haruki Murakami: Inspirado pela canção de mesmo nome dos Beatles, este romance tornou o escritor japonês conhecido mundialmente. Na obra, que trata de questões existenciais da passagem da adolescência para a vida adulta, a faixa da banda é a música preferida de uma das protagonistas.

A Estrada da Noite (Heart-Shaped Box), Joe Hill: Joe Hill é filho de ninguém menos do que Stephen King, o rei do terror. Em seu romance de estreia, ele se inspirou na música Heart-Shaped Box, do Nirvana, para contar a história de um roqueiro que coleciona objetos macabros.

Se o Disseres na Montanha (Go Tell It on the Mountain), James Baldwin: Publicado em 1953, o primeiro livro de Baldwin segue um jovem de 14 anos que está descobrindo sua identidade, prestes a seguir os passos de seu padrasto e se tornar ministro de uma igreja pentecostal. O título do livro faz referência a uma canção gospel derivada da tradição oral afro-americana. Ela possui diversas versões, mas foi originalmente gravada por John Wesley Work Jr.

Uma tempestade de verão, K.L. Walther: Neste romance jovem adulto, a escritora K.L. Walther se inspirou na música Hey Stephen, de Taylor Swift, para criar Wit (Stephen Oscar Witry), o interesse amoroso da protagonista Meredith. A jovem o conhece durante o casamento de sua prima, que ocorre pouco tempo depois de ela perder a irmã e ser abandonada pela namorado.

Wild World, Peter S. Rush: Inspirado pela música de mesmo nome de Cat Stevens, este romance tem como pano de fundo os protestos pela paz no início dos anos 1970. Além de Wild World, que dá nome ao livro, cada capítulo é intitulado com uma música lançada naquele período. A obra, contudo, ainda não foi traduzida para o português.

Cool for the summer: Um verão inesquecível, Dahlia Adler: Neste livro, a adolescente Lara se vê dividida entre Chase, um menino por quem ela sempre foi apaixonada e só agora começou a lhe dar atenção, e Jasmine, uma garota com quem viveu momentos românticos durante o verão. O livro é inspirado pela música Cool For The Summer, de Demi Lovato.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais