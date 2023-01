Nélida Piñon: personalidades literárias lamentam morte da autora

Diversas personalidades do mundo literário lamentaram a morte de Nélida Piñon neste sábado, 17. A escritora, que tinha 85 anos de idade, ficou marcada por diversos livros lançados ao longo das décadas e por ter sido a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras.

Merval Pereira, atual presidente da ABL, lamentou a morte da colega. “É uma perda terrível. Para mim, pessoalmente, amigo, e como presidente da Academia Brasileira de Letras. É uma perda para a literatura brasileira. Era provavelmente a maior escritora viva do País. É uma perda para a cultura do País. A Nélida, além de tudo, era uma cidadã ativa politicamente, socialmente, até o final da vida ela teve participação ativa em todas as atividades e grandes questões nacionais”, disse Merval ao Globo News.

.@mervalpereira comenta morte de Nélida Piñon: “É uma perda para a literatura brasileira. Era, provavelmente, a maior escritora viva do país”.



➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/hiRW4VvgTd pic.twitter.com/jnvxNxlLXv — GloboNews (@GloboNews) December 17, 2022

Margareth Menezes, indicada para ser a próxima ministra da Cultura do Brasil, no governo Lula, usou o Twitter para se pronunciar: “Profundamente sentida com a partida de Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. O País perde uma de suas maiores escritoras. Tenho certeza que seu legado seguirá conosco, vivo em suas obras. Meu abraço aos amigos e familiares”.

Profundamente sentida com a partida de Nélida Piñon, primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. O país perde uma de suas maiores escritoras. Tenho certeza que seu legado seguirá conosco, vivo em suas obras. Meu abraço aos amigos e familiares. — Margareth Menezes (@MagaAfroPop) December 17, 2022

Sergio Abranches escreveu: “Estou arrasado com a morte da amiga querida, Nélida Piñon. Era de uma doçura e gentileza inexcedíveis. Uma escritora forte. Uma mulher autodeterminada. Uma perda para o Brasil e para a literatura. Uma perda pessoal. Falamos pouco antes de ela partir para Espanha e Portugal”.

Confira abaixo diversos outros escritores e colegas que lamentaram a morte de Nélida Piñon em suas redes sociais:

Muito carinho e muita luz à minha querida Nélida. Fica a sua vasta e maravilhosa obra. E as lembranças afetuosas. Posted by Godofredo De Oliveira Neto on Saturday, December 17, 2022

A gente sempre acha que está perdendo. E está. E não há sabedoria na perda. Há a perda. Seca, dura, árida. Adeus, querida Nélida Piñon 🤍 Posted by Livia Garcia-Roza on Saturday, December 17, 2022

Nélida piñon, em lágrimas, eu me despeço.

Não tenho palavras. — Marco Lucchesi (@marcolucbr) December 17, 2022

Minha querida, queridíssima amiga, Nélida Piñon, acaba de partir.

Estou extremamente triste.

Que as letras a abracem, confortem, acompanhem sempre com a força de sua luminosidade eterna.

Não sei o que dizer, além de obviedades. A tristeza quando é profunda deve ser óbvia, eu acho pic.twitter.com/HLfCvkKVuX — Hildegard Angel Oficial (@hilde_angel) December 17, 2022

Morreu Nélida Piñon, em Lisboa. Escrevi sobre os últimos lançamentos dela e organizei os Melhores Contos, pela @globaleditora. Criou uma linguagem mítica e atemporal, localizando suas histórias em um universo literário. Foi uma força clássica em nossa cultura. pic.twitter.com/jJPkjAMe1y — miguelsanchesneto (@miguelsanchesnt) December 17, 2022

Estou arrasado com a morte da amiga querida, Nélida Piñon. Era de uma doçura e gentileza inexcedíveis. Uma escritora forte. Uma mulher autodeterminada. Uma perda para o Brasil e para a literatura. Uma perda pessoal. Falamos pouco antes de ela partir para Espanha e Portugal. — Sergio Abranches (@abranches) December 17, 2022

Um silêncio inacreditável se faz na alma dos que amam a literatura. A minha querida amiga de tantos anos, #NélidaPinon nós deixou, há pouco, em Lisboa. Ela me mandou esta foto semana passada, prometendo estar hoje no Rio para um almoço. Tristeza imensa. A. pic.twitter.com/nSgVHiuxTg — Afonso Borges (@afonsoborges) December 17, 2022